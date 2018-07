Németh Szilárd: Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz alelnöke a Heti TV Pirkadat című műsorában az Origo munkatársának beszélt a miniszterelnök közelgő izraeli látogatásáról, a határvédelemről, valamint arról, hogy a jövő évi költségvetés egyik győztese a Magyar Honvédség lesz.

A politikus elmondta, a hétvégén a labdarúgó-világbajnokság eseményeit követte, kiváltképpen a döntőt. Németh Szilárd szerint azon a találkozón, ahol az orosz elnök fogadta a magyar miniszterelnököt, minden bizonnyal szóba került Európa jelenlegi helyzete, viszonya Oroszországgal, de valószínűleg Ukrajnáról is váltottak szót. Az is szinte bizonyos, hogy a szeptember 18-i újabb csúcstalálkozón is ezek a témák kerülnek napirendre.

Arra a kérdésre, hogy a közeljövőben, amikor is Orbán Viktor eleget tesz Benjamin Netanjahu meghívásának, szó lesz-e haditechnikai beszerzésekről, hiszen Izrael a fejlett haditechnika egyik központja, az államtitkár hozzáfűzte, minden bizonnyal lesznek ilyen részletei a megbeszélésnek. Az ilyen jellegű tárgyalásoknak nemcsak magyar, hanem magyar-V4-es országok, illetve magyar EU-s vonatkozása is van. A mostani találkozó is az egy évvel ezelőttinek a folytatása, amikor is nálunk járt az izraeli miniszterelnök, ahol megbeszéléseket folytatott a magyar miniszterelnökkel, de a V4-es országok vezetőivel is.

Más szemmel kell nézni Izraelt

Ezeknek a megbeszéléseknek is az volt a következtetése, hogy az Európai Uniónak egy kicsit más szemmel kell néznie Izraelt. Meg kell találni a lehetőségeket, megismerni azokat a tapasztalatokat, amelyekkel Izrael rendelkezik a határainak a megvédése kapcsán. A hazai határvédelem kapcsán Németh Szilárd kifejtette, továbbra is zajlik a határok védelme, immáron a rendőrség teszi a dolgát, miután az EU előírása alapján nem a határőrség, hanem ők végzik a határok védelmét. Magyarország ma a világ egyik legbiztonságosabb országa – tette hozzá a politikus, a határőrizeti feladatokat a rendőrök nagyszerűen látják el, amihez persze kellettek azok a határvadászok, akiket nemrégiben képeztek ki.

Németh Szilárd elmondta, Budapest a világ egyik legbiztonságosabb fővárosa, amit megerősítenek az itt élő zsidó honfitársaink is, de az izraeli nagykövet is erről beszélt a hétvégén. A politikus szerint pont azokról a helyekről vádolják ma Magyarországot antiszemitizmussal, ahol az ott élő zsidó közösségek a bőrükön érzik az egyre nagyobb fenyegetettséget. Ennek a mostani magyarországi biztonságnak éppen az adja a garanciáját, hogy a határokat meg tudjuk védeni – mondta el az államtitkár, ez így lesz a jövőben is.

