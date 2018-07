A vasárnap hajnalban megvert férfinak több helyen is eltört az arccsontja, meg kell műteni, és a kitört fogait is helyre kell hozni.

Vasárnap hajnalban tömegverekedés tört ki Gergelyiugornyán. Többen megsérültek, az egy embert súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

A nagyobbik fiamnak, Daninak, névnapja volt a múlt szombaton, azt ünnepelték szűk baráti körben az ugornyai Tisza-parton. Vonzó hely a fiatalok számára, bár én mindig kérem tőlük, hogy ne menjenek oda, mert nincsen belépő, ami egy kicsit megszűrné a társaságot - mondta a SZON.hu-nak Á. T. Éva, a megvert 22 éves férfi anyja.

"Dani öccse, Gábor vezetett, már indultak volna haza hajnali negyed öt körül. Egy kis büfé mellett megvárták a többieket, nem messze tőlük állt egy idegen pár. Arra jött egy 10–15 tagú banda, és az egyikőjük belekötött az ismeretlen pár fiú tagjába. Amikor kérdőre vonta őket, azok rögtön ütöttek, de nem csak a srácot, a barátnőjét is ököllel verték, amit Dani – akire ezért nagyon büszke vagyok – nem hagyott szó nélkül. Amikor odalépett, hogy segítsen, hátulról leütötték, ahogy az öccsét is, még mielőtt bármit tehetett volna. Mire Gabi feleszmélt, azt látta, hogy miközben a testvére megpróbál felülni, a támadó csoportból kiválik egy fiú, és mintha egy focilabdát próbálna ellőni, hatalmasat rúg Dani arcába. Aztán leléptek” – mesélte az anya a lapnak.

A férfi felültette a bátyját, mert annyira ömlött a szájából a vér, hogy belefulladhatott volna. A megtámadott nő és a barátnője hívták a rendőrséget, de rossz címet adtak meg, ezért az egyenruhások csak később értek a helyszínre. A súlyosan sérült férfi testvére hazarohant az anyjához.

Arra ébredtem, hogy ott áll a gyerek és mondja, hogy anya, öltözz, megyünk a kórházba... – mondta Á. T. Éva, aki azonnal hívta az idősebb fiát, de ő azt sem tudta megmondani, hogy hol van.

Semmire nem emlékszik, a csoport tagjai közül sem ismerne fel senkit, de a testvére és a barátai igen.

"Mire beértem a mátészalkai kórházba, már túl voltak a röntgenen. A traumatológián dolgozó orvos megnézte a felvételt és elküldött minket másnap a fül-orr-gégészetre, így hazamentünk. Kiderült, hogy Gabinak eltűnt az órája és némi pénz is a zsebéből, ezért bementünk a rendőrségre, hogy feljelentést tegyünk, és látleletet is akartam vetetni a fiamról. A szalkai kórházban rögtön megvizsgálták Gabit, kiderült, hogy koponyazúzódása és agyrázkódása van. Onnan mentünk a rendőrségre, ahol úgy öt órát töltöttünk. Közben otthon Dani folyamatosan vért hányt, ezért ahogy hazaértünk, visszavittem a kórházba. Elvégeztek néhány vizsgálatot, egy CT is készült, amin jól látszott, hogy több helyen megrepedt Dani arccsontja. Jelenleg a Jósa András kórházban fekszik"– mondta az anya, majd hozzátette, hogy a fiát meg kell műteni, és 10-12 napig kell majd lábadoznia, valamint a kitört fogait is rendbe kell hozni.

Az anya a közösségi oldalán is arra kérte az embereket, hogy jelezzék, ha láttak valamit. Abban reménykedik, hogy a sok ezer megosztás és a rendőrségi keresés miatt jelentkeznek a szemtanúk, és hamar lezárul az ügy.

Ahogy korábban megírtuk, egy négyfős társaságba kötött bele egy 10-15 fős társaság vasárnap hajnalban Gergelyiugornyán. Két nyírmadai férfi próbálta megvédeni a megtámadott társaságot, de őket is brutálisan megverték, az egyiküket súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Aki látta a verekedést, vagy ismeri a támadókat, az jelentkezzen a rendőrségen

