Trump főtanácsadója gratulált a magyar kormánynak

Jared Kushner, az Egyesült Államok elnökének, Donald Trump-nak a főtanácsadója is gratulált a magyar kormány üldözött keresztények ügyében tett erőfeszítéseihez. A főtanácsadó egyébként részleteiben is ismerte a kormány iraki humanitárius projektjeit. Erről számolt be Azbej Tristan a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkára Facebook-oldalán.