Egy jeggyel lehet majd utazni a vonaton, a buszon és a városi járatokon

Országos közlekedési tarifaközösség létrehozásán dolgozik a kormány, a távolsági autóbuszokon, vonatokon és a városi járműveken egyetlen jeggyel lehet majd utazni – nyilatkozta Mosóczi László a Magyar Időknek.

Interjút adott a Magyar Időknek Mosóczi László. Az innovációs tárca államtitkára szerint

egy jeggyel lehet majd átszállni a MÁV és a Volánbusz járatain.

Az egységes jegyrendszer 2020-ra jöhet létre.

Ez magában foglalja a vasúti és buszjáratok párhuzamosságainak kiszűrését, a csatlakozások biztonságos megszervezését.

Az ország két pontja közt utazva csak egy jegyet kelljen megváltanunk, függetlenül attól, hogy ehhez hányfajta szolgáltatást kell igénybe vennünk, hányszor szállunk át buszról vonatra, helyi járatról helyközire.

Mosóczi László úgy vélte, első körben nem szükséges egyetlen cégcsoportba összevonni az állami közlekedési vállalatokat.

A helyközi közúti közösségi közlekedés liberalizációja az uniós elvárások szerint 2020-ban, míg a vasútnál 2023-ban esedékes.

Az interjúban elhangott az is, hogy interneten vásárolva vagy bizonyos kevésbé kihasznált járatokon, vonalakon már most is 10-20-25 százalékkal olcsóbb jegyeket vehetnek a vonaton utazók.

Az interjúból kiderül az is, hogy a vonatok számos szakaszon 160 km/órával haladhatnak majd. A kormány 1500 milliárd forintot a kötött pályás infrastruktúra fejlesztésére ebben a ciklusban.

Ezzel a sebességgel már most is a Budapest–Hegyeshalom, a RailJetek Bécs felé és a belföldi intercityjáratok Győrig roboghatnak. A fővonalakon 2022 végétől 160-nal mehetnek a vonatok, és akár ennél is korábban a jelenleg korszerűsítés alatt álló Budapest–Hatvan és Budapest–Pusztaszabolcs szakaszokon.

Fontos fejlesztés lesz az is, hogy 2022-re minden nagyvárost és határátkelőt elérnek a sztrádák, és előkészítik a Debrecen–Szeged–Pécs gyorsforgalmi gyűrű építését is.

A gyorsforgalmi és kiemelt főúti fejlesztéseket tartalmazó útprogramban 2550 milliárd forint értékű építésre lehet számítani.