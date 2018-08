Vona Gábor: A természetben sincs demokrácia - videó

Legújabb videójában visszatért a régi, durcás politikus, aki mosolytalanul vette szájára a demokráciát, ami szerinte még az állatvilágban sincs. Két nap múlva a "magyar demokrácia utolsó bástyája" bejelent, aki ezekben a pillanatokban nem is annyira demokrata.

Újabb rövid videóval jelentkezett Vona Gábor közösségi oldalán. Ismert, egy korábbi bejegyzésében megüzente, nagy bejelentésre készül augusztus 8-án. Hogy miről is lehet majd szó szerdán, arról legfeljebb csak találgatni lehet, de mintha most egy fokkal közelebb kerültünk volna a megoldáshoz.

Demokráciafordulat Vona-módra?

„A természetben sincs demokrácia" – így indított 40 másodperces videójában a feltűnően rosszkedvű, a napokban marketingcéget alapító expolitikus, üzletember-tanácsadó. „Nem akarom azt mondani, hogy a demokrácia valami természetellenes dolog, de az állatvilágban nagyon kevés helyen találunk demokráciát" – fokozta az állatok (értsd: kutyusok, cicusok, nyuszik) első számú hazai simogatója, Bodri kutyus megmentője. Vona szerint azzal kell kezdeni, hogy tisztázzuk magunkban, hiszünk-e benne, egyáltalán fontosnak tartjuk-e, egyáltalán tartjuk-e.

Ez ügyben az elmúlt években bennem komoly változás zajlott le – zárja gondolatait Vona Gábor, amit egy ÁLLAT, egész pontosan egy fecske csiripelése zárt le.

Elég meglepő gondolatfoszlányok ezek Magyarország egyik leghuszonegyedik-századibb politikusától, nem is könnyű értelmezni őket. Hogy mire megy ki a játék, abban a Jobbik pártsajtója sietett segítségünkre, öles szalagcímben magyarázzák meg, mire is kell gondolnunk a videó kapcsán: „Vona kételkedik a demokráciában?" Elsőre két megoldás jutott eszembe arról, hogy a pártsajtó által megadott értelmezési keretben miről is szólhat az expártelnök üzenete.

Létrehoz egy antidemokratikus Jobbikot, mert már szerinte is túlzottan demokratikusak Sneiderék a demokrata pártokhoz való közeledés miatt. És amúgy is elég volt a demokráciából, mert nem nyertek a választáson. Mivel számára egyértelműen az állatvilág a mintaadó, ezért a reklámcége mellett egy állatkereskedést is nyithat, ahol nem a kormánypártok álnok szabályai az uralkodóak.

„Én vagyok a magyar demokrácia utolsó bástyája!"

Nem viszonyult azonban mindig ilyen negatívan a demokráciához a politikai fordulatok nagymestere. Nem is kell annyira régre visszamenni ahhoz, hogy rátaláljunk a következő sorokra:

Én vagyok a magyar demokrácia utolsó bástyája! – nyilatkozta magabiztosan közel kilenc hónapja az osztrák Die Presse-nek az ellenzékből kormányzó politikus.

Mostanra minden bizonnyal meggondolta magát, és már nem is annyira demokrata, sőt még csak nem is bástya.