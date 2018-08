Ezért dönthetett a BMW Debrecen mellett

Kósa Lajos, a Fidesz debreceni országgyűlési képviselője beszélt a Heti TV Pirkadat című műsorában a BMW döntéséről, mely szerint a városban építik fel legújabb gyárukat, a politikus beszélt a német cég döntésének okairól is.

A képviselő, aki korábban Debrecen polgármestere is volt, elmondta: az, hogy a BMW gyárat létesít a városban, másfél évtized munkájának az eredménye. Majd hozzátette, ez a siker csapatmunkának köszönhető, ahol a miniszterelnöktől kezdve egészen a portásig mindenki hozzátette a magáét. A nagy munka abban állt, hogy egyrészt a cégnek a magyarok tegyék a legjobb ajánlatot, az pedig, hogy végül az országon belül Debrecen nyert, abban benne volt Pap László polgármester és csapatának fantasztikus teljesítménye.

Az, hogy milyen döntések alapján került a BMW-gyár Debrecenbe, nem lehet tudni, mert – mint azt Kósa Lajos kiemelte, minden ilyen döntés soktényezős, nem lehet egyet kiemelni, de biztosan szerepe volt benne a város repterének, ahogy annak is, hogy van közvetlen Debrecen-München repülőjárat is. Ugyanilyen sokat számított Debrecen kiváló szakképzési rendszere, hogy már tíz éve van a városban kétnyelvű, német-magyar szakképzés, egyébként pont az autóipari szakágakban.

Sokat nyomott a latban a Debreceni Egyetem, ami az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, 15 karral, több mint 270 szakkal és 33 ezer hallgatóval. Számított a döntésnél az is, hogy az autóipart kiszolgáló szolgáltatások mindegyike elérhető, van autópálya-összeköttetés, a vasútvonalak is teljesen rendben vannak. A város vonzáskörzete ráadásul a határokon is túlnyúlik, hiszen köztudott a Debrecen és Nagyvárad közötti együttműködés.

Ezek a tényezők mindegyike vezetett oda – mondta el a politikus, hogy végül Debrecent választották a bajorok, a gyárban mintegy 150 ezer autót szeretnének gyártani az 1 milliárd eurós beruházásuk nyomán. Minden egyes ilyen beruházásnak vannak továbbgyűrűző hatásai, azaz nem is 1 milliárd euró, hanem ennek legalább a kétszerese lesz a végösszeg, ami az egyéb beruházásokat illeti.

