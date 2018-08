Vasárnap időközi testületi és polgármester-választást tartanak a Nógrád megyei Pásztón, miután az országgyűlési választások után a képviselőtestület föloszlatta magát. A volt polgármester egy áljelölt bevetésével igyekszik bebiztosítani hatalmát, amelyről már korábban beszámoltunk. Viszont a jelek szerint a bukott televíziósból megélhetési okokból Pásztó polgármesterévé avanzsált Dömsödi Gábor mindent megtett azért, hogy elhallgattassa a kritikus hangokat a Facebook-oldalán a kampányban. Így működik a liberális szólásszabadság. Most kiderült, mégsem sikerült teljesen alapos munkát végeznie, mivel azért akadt jó néhány panaszkodó pásztói, aki el tudta mondani véleményét Dömsödi munkájáról.

Dömsödi kétszínűségét jól mutatja, hogy két alkalommal is „élő vitára" hívta a kampányban a pásztói lakosokat, ahol a kérdésekre a polgármester egy székben ülve válaszolgatott. Persze csak azoknak a kérdéseire, akikére akart. Ugyanis, ahogy az egyik kommentből kiderül, a liberális Dömsödi a szólásszabadság jegyében már jó előre letiltotta azokat, akik esetleg kritikusabb véleményüknek adhattak volna helyt a „vita" során.

Az egyik kommentelő számon is kéri a beképzeltségével a pásztóiak haragját kivívó polgármestertől, hogy Dömsödi miért nem válaszol a kritikusabb kérdésekre is.

Akiket letiltott azok, hogy kérdezhetnek? Ez a liberális demokrácia? Alapi János, aki napok óta vár magára az, hogy tud Önnel beszélni? Azzokkal miért nem beszél akik hónapok óta keresik Önt?"



Persze a liberális polgármester egyből hazugságot és rágalmazást emlegetett a kommentelő felvetése kapcsán, de lényegében egyik kérdésre sem válaszolt.

A kommentelő fel is rója neki, és így ír: Dömsödi Gábor közszereplő Dömsödi Úr! Úgy látom, hogy Ön a hazudozáson kívül máshoz nem ért. Ja, de a fenyegetőzéshez. Nálam ezzel sokra nem megy. Inkább kezdjen el most csomagolni..."

Az áljelöltekkel machináló polgármester érdekes vitakultúrája miatt meg is jegyzi a fenti kommentelő:

Kényes kérdésre nincs válasz. Légy hű önmagadhoz."

Ám nemcsak a cenzúrázás miatt vonták felelősségre a polgármestert, hanem azért is, amiről már korábban az Origo is beszámolt, hogy Dömsödi egyik képviselőjelöltje Nagy Gábor „Majzy" egy facebookos kommentje alapján támogatná, ha a fideszes polgármesterjelölt Farkas Attilát "hátravinnék", és "agyonlőnék", merthogy a fideszes Farkas - szerintük - roma származású.

A rasszista kijelentéstől és életveszélyes fenyegetéstől Dömsödi azóta sem határolódott el, és Nagy Gábor "Majzy" továbbra is a polgármesterségre újra ácsingózó Dömsödi csapatának oszlopos tagja.

Ennek kapcsán több kommentelő is számon kérte a bukott tévést:

Majzy akkor rendben van? Lehet nyugodtan cigányozni és egyetérteni mások lelövésével? És ő még a csapat tagja?"

Egy másik pedig az álszentségével is szembesíti Dömsödit: Amúgy emlékszel még, hogy cigánymúzeumot akartál építeni Pásztón. Mit szólna ehhez Majzy?"



Dömsödi úr! Válaszoljon arra kérem, hogy a történtek után miért nem határolódott még el Nagy Majzy Gábortól?"



És bár Dömsödi Pásztó hihetetlen fejlődéséről akart számot adni a közvéleménynek az elmúlt hetekben, azért bőven akadnak olyan pásztói lakosok, akik nem látták ennyire kiválónak a Nógrád megyei városka helyzetét.

Íme néhány ezek közül:

A hókotrás évek óta nem nagyon megy a Bügei részen!!!! A hókotró gép olyan mint Isten, tudjuk hogy létezik, de soha nem látjuk! és ez elég nagy gondokat szokott okozni!"



Mélyen tisztelt polgármester Úr ! Ön kizárólagos irányítása alá vett mindent. Ez azt jelzi jelezte nem tart senkit erre alkalmasnak. Így nem lehet várost vezetni. A bizalmatlanság nagyon rossz dolog. Úgy döntöttem az ön eddigi munkája , Pásztó ezen időszakában történtek alatt, nem bízom meg többé önt, azzal, hogy vezesse a városomat. Ahol születtem élek, és halni fogok."



Milyen volt megszállni a köz pénzén a luxushotelben? Ki fizette a tanulmányaidat? Miért hagytad ott a Közszolgálati Egyetemet? Kirúgtak?"



Kedves polgármester úr! Az átmeneti otthont viszont bezárta! A bajba jutott családok előtt be zárta a kaput!!! Salgotarjanba nem mindig van hely ! Én nem csak magamrol beszélek mert hála istennek nekem rendeződött az életem!!! Sokan bajba jutnak kis gyermekekkel!!!! Hova menekülnek ha olyan hejzetbe kerülnek!!!! Sokan nem tudják milyen is az mikor bajba van 1 család!!!"

Van persze olyan is, aki nem túl cizelláltan, viszont annál velősebben fejezi ki a véleményét a megélhetési polgármesterről:

Nagyképű bukott f....sz"

Kamujelöltet is bevetett

Vasárnap időközi polgármester és képviselőtestületi választást tartanak Pásztón, mivel az országgyűlési választás után a képviselőtestület feloszlatta magát. A pozícióért újra indul a bukott tévésből megélhetési okokból politikussá avanzsált Dömsödi, sőt egy az önkormányzat alkalmazásában lévő kamujelöltet is bevetett, hogy felé lejtsen a pálya.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Farkas Attila fideszes polgármesterjelölt és Farkas Attila "független" képviselőjelölt is indul Pásztón most vasárnap az időközi polgármester- és képviselő-választáson. A dolog érdekessége az, hogy a "független" Farkas Mihály Attila az önkormányzat városgazdálkodásának dolgozója a temetőgondnokságon, és indulásának csak az a célja, hogy összezavarja a fideszes Farkas Attilára szavazni akaró pásztóiakat, és ezt kihasználva lopjon szavazatokat.

A névazonosság trükkjét Pásztón annak ellenére vetették be Dömsödiék, hogy a Dömsödi emberének tartott "független" jelölt Farkas Mihály Attilát helyben mindenki Misiként emlegeti, ám ennek ellenére Farkas Attila néven kérte szerepeltetését a szavazólapon.