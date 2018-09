Jobbikos belháború: újabb ultimátumot kapott Volner

Ajánlólevelet kapott a Jobbik alelnöke a Mi Hazánk Mozgalomhoz való csatlakozáshoz - írja a Magyar Idők. Árgyelán János, a frissen bejegyzett párt igazgatója azonban határidőt szabott a Jobbik és Toroczkai László között lavírozó politikusnak, hogy eldöntse: megy vagy marad. Ultimátum Volner Jánosnak.

"Mivel a Mi Hazánk Mozgalomhoz való tagfelvételhez két személy ajánlására van szükség, én szívesen lennék az egyik ajánlója Volner Jánosnak" – mondta Árgyelán János, a Mi Hazánk pártigazgatója, aki a Jobbik alelnökének minapi elemzésére reagált, írja a Magyar Idők. A politikus szerint a Jobbikban megvannak azok a törésvonalak, amelyekről Volner is említést tett, és az is érthető, hogy most vacillál és döntéshelyzetben van.

Kérdés, hogy a Jobbik alelnöke oldalra áll vagy marad?

- tette fel a kérdést Árgyelán. Úgy látja, hogy Volner esete nem egyedi, többen is harcban állnak a lelkiismeretükkel a Jobbikban.

Bizonyára többen is vívódnak a Jobbik frakciójában úgy, mint Volner János, és szeretnének visszatérni ahhoz a nemzeti radikális vonalhoz, amelynek mentén annak idején a Jobbik is elkezdett politizálni.

Szerinte erre van esélyük, és lehetőségük is lenne a Mi Hazánk Mozgalmat választani. Majd Volnernek és társainak címezve, némileg fenyegetve hozzátette,

egyelőre örömmel várják mindazokat, akik vissza szeretnének térni a valódi nemzeti konzervatív politizáláshoz, de szerinte idővel határt kell szabni az átjárásnak.

Toroczkai Lászlóék azért csábítják soraiba a Jobbik alelnökét, mert a sajtóban megjelent a hír, miszerint egy állítólagos októberi kongresszuson átvenné a vezetést Sneider Tamástól, a párt elnökétől. Volner sokáig nem reagált a vele kapcsolatos hírekre, majd a nyilvánosság előtt váratlanul kemény támadást intézett a pártvezetés ellen. Sneider reagált Volner üzenetére, és közösségi oldalán utasította rendre a "rendetlenkedő" politikust, aki egyes értelmezések szerint behódolt a központi akaratnak.