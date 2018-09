Tibi atya kebabozójában erőszakolta meg a fiatal nőt az afgán migráns

A fiatal magyar lányt megerőszakoló afgán migráns a Ripost információi szerint Tibi atya budapesti kebabozójában dolgozott. Ott is történt az erőszak. A szexuális erőszak után pedig egész egyszerűen benyúlt a kasszába, kivett belőle pénzt, és azt mondta, elmegy Bécsbe. A magyar rendőrök már fel is vették a kapcsolatot az osztrák és a német rendőrökkel.

Tibi atya kebabozója, ahol a migráns megerőszakolta a fiatal lányt, két részből áll, egy – mondjuk így – borozóból és egy gyorsétteremből. A kettő között van átjárás – tudta meg a Ripost.

A Ripost információi szerint jellemzően migránsok dolgoznak Tibi atya kebabozójában. A Döner Kebab Express ügyvezetője, a Nemzeti Cégtár információja szerint amúgy Melhemné Dawas Wisam, az ott dolgozók többsége ellenőrizhetően nem magyar.

Itt dolgozott az Afganisztánból érkezett, menekült státuszú erőszakoló, a 18 éves Sarhadi Bilal Ahmad is.

Az étteremben a Ripost kérdéseire nem akartak válaszolni, az ott éppen felszolgáló férfi, aki erős akcentussal beszélt magyarul, hárítani próbált.

A környékbeliek azonban beszédesebbek voltak. Eszerint egy húsz év körüli lány volt az, aki bement a kebabozóba hajnalban. Feltehetően hazafelé tartva WC-re kellett mennie, ezért ment be az éjjel is nyitva tartó gyorsétterembe. Ide ment utána az ott dolgozó afgán, aki belülről bezárta az ajtót. Hogy azt követően mi történt, azt a rendőrségi közleményből tudhatjuk: „szexuális kényszerítés”.

A Ripost egy közelben dolgozótól úgy értesült, hogy az afgán, miután kijött a mosdóból, kimarkolta a kasszában lévő pénzt, és munkatársával azt közölte, hogy Bécsbe utazik, majd el is tűnt.

A lány még hajnalban feljelentést tett az V. kerületi Rendőrkapitányságon, ahol azonnal megkezdték a nyomozást.

A rendőrség korábban azt kérte, aki bármit tud a férfiról, hívja őket a 06-80-555-111 „Telefontanú” zöldszámon, 107 vagy 112 központi segélyhívó számokon. Itt név nélkül is lehet bejelentést tenni.

A rendőrök tegnap délelőtt házkutatást tartottak az afgán férfi lakóhelyén, az erről készült videón látszik, hogy a férfi menekültszálláson vagy más, kollégiumjellegű helyen lakott több társával egy szobában. Arról, hogy találtak-e valamit, a rendőrség nem közölt információt.

Budapest rendőrfőkapitánya külön nyomozócsoportot hozott létre, amelyik a beérkezett információkat folyamatosan elemzi és értékeli, illetve ellenőrzi az elkövető lehetséges menekülési útvonalait.

Mivel felmerült a gyanú, hogy a férfi külföldre szökik,

a nemzeti elfogatóparancs mellett kezdeményezték az európai elfogatóparancs kiadását is, amelyet a Budai Központi Kerületi Bíróság ügyeletes bírója soron kívül elrendelt.

A magyar rendőrök közben az osztrák és a német rendőrökkel is felvették a kapcsolatot.