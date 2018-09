Hatalmas pofon: már legfontosabb városában is bomlik a Jobbik

A párt számára nagyon rossz előjelek ütötték fel a fejüket a vasárnapi tiszavasvári időközi választás előtt. A helyi Jobbik korábbi vezetője hatodmagával kilépett a Jobbikból, így a "fővárosában" is erodálódásnak indult az egykor helyben komoly erőt képviselő párt. Egy újabb szimbólumot veszíthetnek el Sneider Tamásék. A párt vecsési alapszervezete is bemondta az unalmast, így a zsidózásáról elhíresült csoport is feloszlott.