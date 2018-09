Jáksó László: Én is a Sláger FM-et hallgatom!

Izgalmas két hét következik azok számára, akik szeretnek rádiót hallgatni és játszani. A Sláger FM ugyanis pénznyereménnyel jutalmazza hallgatóit szeptember 10-21 között, legkevesebb 103.900 forinttal. Ehhez mindössze csak a megfelelő mondattal kell felvenni a telefont.

Tíz másodperc, egy jó mondat

Nagyszabású nyereményjátékot indított a Sláger FM a hallgatói számára. Szeptember 10-21 között naponta akár többször is lehetősége van nyerni azoknak, akik a Sláger FM-et hallgatják. Ugyanis azok a hallgatók, akik elküldik az 'Én is a Sláger FM-et hallgatom' mondatot a 06-30-30-30-103-as számra, részt vehetnek a nyereményjátékban, melynek keretén belül 103.900 Ft talál gazdára. A játék nagyon népszerű, már az első órákban több tízezren jelentkeztek, a beérkezett SMS-ek száma pedig folyamatosan nő.

A játék menete: az SMS-t beküldők közül naponta többször is kiválasztanak egy-egy szerencsés hallgatót, akit visszahívnak. Amennyiben a hallgató telefonja megcsörren és 10 másodpercen belül fel is veszi azt, nincs más dolga, mint kimondani a játék mottóját: 'Én is a Sláger FM-et hallgatom'. Érdemes résen lenni, hiszen amennyiben a játékos nem veszi fel a telefont vagy nem a nyereményjáték mottójával szól bele, a nyeremény nem illeti meg, így az összeg halmozódik. Tehát akár egy köszönés képes meghiúsítani azt, hogy nyerjen.

Egészen addig nő a pénznyeremény, amíg a következő, nyereményjátékban részt vevő hallgató nem teljesíti a játék feltételeit. Így akár az is előfordulhat, hogy a nyeremény addigra háromszorosára vagy négyszeresére nő.

„A hallgatóinkra úgy tekintünk, mint egy baráti társaságra"

Jáksó László, a rádió kreatív igazgatója elmondta, a nyereményjáték remek alkalom arra, hogy örömet szerezzenek a hallgatóinknak.