Magyarország első számú viccpártja ismét akcióba lépett. Szórólapokkal, és némileg későn kapcsolva.

A Modern Magyar Politika Nagy Könyvében jó ideje alaptétel, hogy a Momentum nevű alakulat, mindig, mindenhol lemaradásban van az amúgy sem túlzottan gyors reakciójú Magyar Ellenzéki Pártokhoz képest is. „Akció (kormánypártok) – lomha reakció (ellenzéki alakulatok) – bénázás (Momentum)" – mintha tudatosan, szándékosan, előre megfontoltan a láncolat utolsó pozícióját nézték ki volna maguknak Magyarország megállás nélkül ökörködő fiataljai.

Nem okoztak csalódást ezúttal sem, hiszen a legújabb ellenzéki mozgolódásba, a Gyurcsány Ferenc által meghirdetett „Ki a Nagyobb Hazaáruló kategóriában a Magyar Ellenzéki Pártok között" dicsőséges versenyébe is jó adag késéssel kapcsolódtak be.Ahogy megírtuk, a Soros-Sargentini-jelentést elfogadása óta a Magyar Ellenzéki Pártok sajátos módon azon versengenek, ki veti meg jobban Magyarországot, ki nem szereti jobban a hazáját. Eddig volt egy erős Gyurcsány-nyilatkozat, amit egy ennél is erősebb Ujhelyi István Facebook-bejegyzés követett. A szocialista politikus konkrétan teljesen kiborult, hogy merik megkérdőjelezni az ő hazaárulási képességeit, amikor ő annyi mindent tett már le az asztalra a kérdésben. Ilyen előjelek után várható volt, hogy a mindig nehézkes Momentum is előbb-utóbb felbukkan a láthatáron, hiszen Nagybetűs Helyzet van. Jelentem, a mai nappal végre (kétnapos késéssel ugyan) megtörtént, amire mindenki várt. Fekete-Győr András baráti köre ismét olyat tett le az asztalra, ami minden túlzás nélkül forradalmi, és ami még ennél is fontosabb, látványosan modern, tipikusan XXI. századi.

Vicc az egész élet!

„Ma reggel a Momentum aktivistái a Sargentini-jelentést értelmező szórólapokat osztottak a forgalmasabb csomópontokban" – hirdeti közösségi oldalán a XXI. századi párt, hogy kis csúszással elkészült az összefoglaló anyaguk. A hiteles tájékoztatás jegyében az ellenzéki dilimédia java átvette a tömegeket megmozgató, gigantikus hírt, miszerint

a háromszázalékos tömeg, és XXI. századi párt

pár budapesti aluljáróban (közterületen?)

szórólapokat osztogatott azért, mert

tájékoztatni akarja a járókelőket arról, hogy

ők is beszálltak a „Ki a Nagyobb Hazaáruló kategóriában a Magyar Ellenzéki Pártok között" versenybe.

Micsoda hír, micsoda kiváló kampánytanácsadók veszik körbe Fekete-Győr András elnököt, mekkora akció már, hogy egy XXI. századi párt a XXI. században SZÓRÓLAPOKKAL akar kormányt buktatni! Ha én lennék a magyar kormánypárt, ami ugye nem lehetek, de ha mégis, akkor ez lenne az a pillanat, amikor komolyan elgondolkodnék. Viccet félretéve, szerintem továbbra is stabilan Ujhelyi István vezet az ízig-vérig balliberális versengésben.

Ellenzéki sorskérdések: Ki lesz a következő versenyző? Akad-e komolyan vehető kihívója a szocialista politikusnak?