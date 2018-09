Szijjártó Péter is pályára lépett a tegnapi MOL Vidi-BATE Boriszov mérkőzésen. Egészen pontosan ifjabb Szijjártó Péter, aki egy hétéves Vidi-rajongó, és nem mellesleg a külgazdasági és külügyminiszter kisfia. Petinek tegnap teljesült az álma, hiszen ő kísérhette ki az összecsapást megelőzően Juhász Roland Vidi-csapatkapitányt a Groupama Aréna gyepére - írja a Ripost.

Ifjabb Szijjártó már most óriási focirajongó, nemrégiben maga is edzeni kezdett a Dunakeszi Városi Sportegyesületben. Egyszer-egyszer azt is megengedik neki, hogy ott maradjon az idősebbek edzésein.

Ifj. Szijjártó csak azért szomorkodott, amiért a nagy kedvenc, Dzsudzsák Balázs végül nem igazolt a Vidibe a nyáron.

A kis Petinek nagy álma vált valóra, amikor a tegnapi meccsen a másik nagy kedvencét, Juhász Rolandot kísérhette be a pályára, azóta csak erről beszél az osztálytársainak. Ráadásul pont ugyanolyan focicipője van, mint a Vidi csapatkapitányának.

Ifjabb Szijjártó jövő héten játssza első meccsét az egyesülete színeiben, ahol remélhetőleg a Juhász Rolandéhoz hasonló cipő szerencsét hoz neki.