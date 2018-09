Társkeresőn csalhattak ki pénzt Berki Krisztián fotóival

Korábban is éltek már vissza Berki Krisztián személyazonosságával, ami egy celebnél talán nem is meglepő, most azonban túl messzire ment egy csaló. Állítólag Berki képeit tette fel egy internetes társkereső oldalra, ahol nőktől szerzett pénzt. Ha bebizonyosodik a csalás, a műsorvezető perelni fog.

Az egyik áldozat anyja írta meg Berkinek, hogy a lányától rengeteg pénzt csalt ki egy férfi, aki a műsorvezető képeit használja egy internetes társkereső oldalon – írja a Ripost.

Helló! Szeretnélek tájékoztatni, hogy a Filipino Cupid nevű társkereső oldalon valaki más használja a képeidet. Ott pénzt csal ki az emberektől. Vannak bizonyítékaim, amelyekkel a vádemelés is alátámasztható

– írta az asszony Berkinek, aki levelében azt is hozzátette, hogy ha a műsorvezető is együttműködik velük, akkor a levelezéseket és fotókat is közzéteszi.

Se Krisztiánhoz, se hozzám nem jutottak el az említett bizonyítékok. De ha ez megtörténik, és bebizonyosodik, hogy igazak, természetesen megtesszük a szükséges büntető-és polgárjogi lépéseket

– mondta Berki Krisztián ügyvédje.