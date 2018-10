Milliárdokat csalt ki az emberektől a pécsi ügyvéd

A férfi 2006-tól vett fel pénzt magánszemélyektől és cégektől. Az elején magas, 5-7%-os kamatot fizetett havonta. A kölcsönökről megbízási szerződéseket készített, a szerződések alapján vette át ügyfeleitől a megtakarításaikat.

A szerződésekbe azonban az ígért kamatot már nem írta be, arról csak szóban állapodtak meg. Több esetben viszont azonnal odaadott kéthavi kamatot, hogy elnyerje a becsapott emberek bizalmát.Az ügyvéd 200 embert csapott be, összesen több mint 2 milliárd forint kárt okozott, amiért most 8 évre ítélték,

és az ügyvédi foglalkozástól is 10 évre eltiltották.