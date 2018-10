Kiutasították a konzult: itt a magyar válasz Ukrajnának

A kijevi Függetlenség terén (közismert nevén: Majdan) lezajlott események óta az elmúlt több mint négy és fél évben látványosan megromlott a viszony Magyarország és Ukrajna között, annak ellenére, hogy elméletileg az euroatlanti integráció irányába elindult keleti szomszédunk mellett hazánk elsőnek állt ki, és cserébe csupán annyit kért: ne korlátozzák a kárpátaljai magyarok jogait. Kijev azonban négy alkalommal is durván hátba szúrta Budapestet: eltörölték a kisebbség- és így magyarbarát nyelvtörvényt, kisebbségellenes médiatörvényt fogadtak el, nyílt elukránosítási szándékkal hoztak egy önkényes oktatási rendeletet, valamint elkezdték vegzálni a magyar állampolgársággal is rendelkező kárpátaljaiakat. Most már ott tartunk, hogy az ukrán külügyminisztérium nemkívánatos személlyé nyilvánította a beregszászi magyar konzult, akinek 72 órán belül el kell hagynia az ország területét. Nem késett a magyar válasz.