Ismét diadalmaskodott a Facebookon a balliberális véleménydiktatúra

A Facebookkal jogosan gyűlt már meg eddig is sokaknak a baja, adatlopások vagy akár közösségi elvek kihasználása miatt, de egyáltalán nem csak és kizárólag Zuckerbergé a felelősség. Zuckerberg csak felerősített egy hanyatlófélben lévő kultúrát, a jelentgetés kultúráját. A Facebook cinkossá válik, cinkosa lesz azoknak az embereknek, akik nem bírják elviselni, hogy más vélemény is létezik a sajátjukon kívül - írja Horváth Zsófia a 888.hu-n.

A német baloldal egyik ikonja, Rosa Luxemburg kommunista politikus és filozófus a XX. század elején azt mondta: a szabadság mindig a másként gondolkodók szabadsága. Úgy tűnik, hogy mai szellemi örököseik ezt elfelejtették.

Természetesen Rosa Luxemburgot másképp sem lehet összehasonlítani a XXI. század eleji ballib táborral, hiszen intellektuális szempontból ő nyújtott valamit - még ha azzal nem is értek egyet - ellentétben vele a maiak konkrétan semmiről sem írnak, csak cenzúrázzák a másként gondolkodókat.

Ahogy az Origo azt megírta, nem tetszett a Facebook sorosista cenzorainak a 888.hu egyik újságírójának, Oláh Gellértnek a bejegyzése, amiben az unokáját átölelő Orbán Viktor miniszterelnököt állította szembe a felméztelen fekete férfiakkal - köztük egy bűnözővel - ölelkező, bukott szocialista miniszterből lett francia államfővel, Emmanuel Macron-nal.

A posztért egy hétre letiltották Oláh Gellérttet.

A tartalom a 888 Facebook-oldalán még elérhető, de ki tudja, hogy meddig.

Az RTL Grouppal összefonódott cég emberei cenzúrázzák a jobboldali tartalmakat

Az Origo is írt róla, nemrég terjedelmes cikkben buktatta le Soros György blogja (a 444) a Facebookot és a Facebookot cenzúrázó céget, amiről még az is kiderült, hogy

ugyanaz a Bertelsmann a tulajdonosa, mint a német kormány migránsbarát politikáját teljes gőzzel támogató RTL-csoportnak, aminek tagja a Magyarország kormányát durván bíráló RTL Klub is.

A bevándorláspárti spekuláns pénzelte balliberális blognak nyilatkozott az az ember, aki saját bevallása alapján néhány kollegájával a magyar nyelvű Facebook moderálásáért (értsd: cenzúrázásáért) felel.

A vesztes balliberálisok aljassága

Horváth Zsófia, a 888 publicistája arra hívta fel a figyelmet, hogy a hivatásos sorosista cenzorokon kívül van itt egy elég jelentős besúgóhálózat, akiknek a Facebook csak felületet ad, hogy kiéljék magukat.

Akik, ha látnak egy posztot, amiben jobboldali véleményt fogalmaz meg valaki, azonnal kattintanak a „Jelentem" gombra és buzdítják is egymást, hogy jelentsék a posztot, de lehetőleg az egész oldalt.

A feljelentők az igazi cenzorok, akik bolsevista ideológiájukkal még meg is magyarázzák maguknak, hogy a szólásszabadság ilyen mértékű földbe tiprása amúgy az egyenlőségért folytatott nemes harc része. De mégis honnét származhat ez a késztetése a gondolatszabadság hangos híveinek? Semmi új nincs a nap alatt, egész egyszerűen egy alkatról van szó, akit a frusztráció és az aljasság motivál - írta.Frusztráltak, mert nincs politikai hatalom a kezükben. Az aljasságot pedig talán felesleges pszichologizálni, ők azok, akik gond nélkül jelentgették a szomszédot a rákosista időkben, most csak megváltozott a felületük, amin ezt teszik. Persze ugyanezt látjuk nagyban is, gondoljunk csak a Soros-Sargentini jelentésre.Mint í szerző írta, a „nekem nem tetszik egy idegen ország belpolitikája, amihez amúgy semmi közöm, ezért írok róla egy jelentést" pontosan ugyanaz az attitűd, mint az „irritál, hogy Oláh Gellért lecserélte a profilképét az oldalán, ezért jelentem és szólok pár havernak, hogy jelentsék ők is"-féle.

Szánalmas és aljas. Ezek a szánalmas és aljas emberek azonban simán elérik a jelentgetéseikkel, hogy törlődjön egy tízezres közösségű oldal – hála a Facebooknak, írja a szerző.

És persze elérünk megint a liberális kettős mércéhez.Attól függetlenül, hogy a libsik milyen hazugságot írnak le rólunk az maradhat, az valahogy megfelel a „közösségi alapelveknek", de ha mi megírjuk, hogy Heller Ágnes csak egy öreg bigott kommunista, akkor jön a harmincnapos Facebook-bünti meg az oldalletiltás.

Ha azt mondjuk, hogy a bevándorlók erőszakos cselekményeket követnek el, akkor idegengyűlölők vagyunk, de ha a libsik hazudnak valamit az vélemény vagy oknyomozó riport

teszi hozzá, megjegyezve: lényegében, amit a libsik írnak az maradhat, amit mi, jobboldaliak, azt letiltják. Ezért is hiheti magáról a libsi kisebbség, hogy ők a többség. Hiszen a Facebook az elsődleges felület, ahol szembejönnek a politikai hírek, vélemények, ott meg ugye csak ők maradhatnak.

Mint megállapítja, a Facebook közösségi irányelve persze tele van kiskapukkal, és érdekeket szolgál, mindegy is, mit gondolunk róla: le van írva és működtetik, ha megszólalnak a jelzőcsengők. De kik is jelzőcsengők?

Azok az aljas ballibsik, akik folyamatosan gyűlöletbeszéddel vádolják meg a jobboldali embereket és erre hivatkozva jelentgetik őket. Nem vitatkozni akarnak, érveket szembehelyezni más érvekkel, egyszerűen csak el akarják tüntetni a másként gondolkodók véleményét.

- hangoztatja a szerző, aki végül arra következtet: egy embertípusról van szó, akik ha itt valódi diktatúra lenne, hobbiból jelentgetnék még az apjukat is, hogy vigye el a fekete autó. Aljas emberek persze mindig voltak, vannak és lesznek is. De akkor lehessen már a nevükön nevezni őket.