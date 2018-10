Nincs pénz, nincs szakember, és zsúfoltak az állatmenhelyek

Új kampány indult, melynek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a menhelyek és a menhelyen élő kutyák helyzetére, és a felelős kutyatartás fontosságára. Első lépésként hiánypótló kutatást végeztek, amely felmérte, hogy mire van szükségük a menhelyeknek, és azt is, hogy a magyar emberek mit gondolnak az örökbefogadásról. A kutatás eredményeit az Állatok Világnapján mutatták be, amikor az ország leghíresebb etológusa, Csányi Vilmos is felszólalt.