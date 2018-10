Egyre brutálisabb a jobbikos belháború

A Jobbik felfüggesztett alelnöke szerint belső vívódásuk miatt több frakciótagnak is inog a tagsága a Jobbikban. A politikus az EchoTv tegnap esti adásában pedig arról beszélt, hogy a mai napig Vona Gábor irányítja a pártot, Sneider Tamást pedig pártstróman. Nehéz idők elé néz a Jobbik.

„Több frakciótagnak is inog a tagsága a Jobbikban belső vívódásuk miatt" – tudta meg a Magyar Idők Volner Jánostól, a Jobbik felfüggesztett alelnökétől, és a frakcióból kizárt képviselőjétől. Ismert, politikust péntek késő este egy maratoni hosszúságú frakcióülés után távolították el a párt képviselőcsoportjából, miután nyilvánosságra került a párt elnökségét keményen bíráló levele, amelyet a választókerületi elnököknek küldött meg. Volner kizárásához kötötte távozását Apáti István, és Fülöp Erik, akik a történtek után a Jobbik alelnökével együtt kiléptek a frakcióból. Utóbbi szombaton közösségi oldalán jelezte, otthagyta a Jobbikot. Ez azt jelenti, hogy Dúró Dóra után újabb három jobbikos távozott a párt képviselőcsoportjából, ami komoly gyengülésként, pozícióvesztésként értékelhető.

További távozók is lehetnek

Könnyen előfordulhat, nem ússzák meg ennyivel Sneider Tamásék. Ahogy Volner János is említette, közel sem biztos, hogy megáll a Jobbik-frakció fogyatkozása. Régóta pletykálják párton belül, hogy a Dúró-Novák házaspárral kifejezetten jó kapcsolatot ápoló Steinmetz Ádám is az ingadózókhoz sorolható. A frakciószavazást megelőzően tényként kezelték a Jobbikban, hogy a politikus is ki fog lépni a frakcióból, azonban ez egyelőre nem következett be. „Nincs szándékomban elhagyni a frakciót"– ezt már az ismét rendőrszerepben mutatkozó Alfahír megkeresésére mondta Steinmetz, miután a pártmédia gyorsan leellenőrizte, hogy igazak-e híresztelések. A Jobbik-médiának nem ez volt az első ilyen akciója, korábban előfordult már, hogy ilyen jellegű kérdésekkel bombázták a jobbikos politikusokat, egyfajta nyomásgyakorlásként. Szávay István a párt megmaradt radikális szárnyához sorolható, a politikusnak volt komolyabb összetűzése a pártvezetéssel. Augusztusban közösségi oldalán kelt ki Sneider Tamás pártelnök azon ötlete ellen, hogy pártját a Fideszt is magában tömörítő Európai Néppárthoz csatlakoztatná. „Én továbbra is a Nemzetek Európájában hiszek. Semmi keresnivalónk nincsen a Juncker-félék között!" – írta Facebookján a politikus. Szávayn és Steinemtzen kívül Hegedűs Lórántnénak is „inoghat a frakciótagsága", aki szintén a radikális blokkhoz sorolható párton belül. Emlékezetes, 2016-ban a vadhajtások lenyesésének időszakában Szávay, és Hegedűsné alelnökségért való indulását vétózta meg Vona Gábor, akkori elnök a tisztújítást megelőzően. Közismert, Hegedűs Lórántné jó kapcsolatot ápol a képviselőcsoportból azóta kilépett Apáti Istvánnal. Legutóbbi, még jobbikos színekben mondott parlamenti felszólalását megosztotta közösségi oldalán. A politikus arról beszélt, hogy a Jobbik egyértelműen ellenzi a bevándorlást.

Volner János: mai napig Vona irányítja a pártot

Tegnap este az EchoTV vendége volt Volner János. A politikus elmondta, hogy

neki a Jobbik vezetésével, a mostani elnökével Sneider Tamással, frakcióvezetőjével Gyöngyösi Mártonnal van problémája. Ott lát olyan ideológiai elhajlást, eltávolodást a Jobbik eredeti értékeitől, amelyet nem lehet tovább tolerálni.

A politikus elárulta, hogy Vona Gábor lemondása után őt is felkérték a Jobbik elnöki posztjára, ő azonban ezt tisztelettel visszautasította, mert bízott Sneider Tamásban, aki nemzeti politizálást ígért, és nem tudott volna nagyot ígérni a párt tagságának. Volner szerint az ő stratégiájával körülbelül 30-35 százaléknyi listás szavazatot kaphattak volna, ami sokaknak nem lett volna elég. A politikus kiemelte, számos olyan eset volt, amikor sikerült megakadályozni a nemzeti érdekek elhagyását párton belül. Ahogy mondta,

egy házon belüli féke volt a Jobbik balra tolódásának. Szerinte a Jobbikot megpróbálják balra tolni, ő azonban ennek az útjában áll, ezért próbálják meg lejáratni.

Ennek kapcsán ismertette, hogy Sneider Tamás háborút indított ellene a közösségi oldalakon, ezért nem maradt más választása mint hogy tényekkel válaszoljon. Ilyen volt a Jobbik Soros Györggyel való kapcsolata is.

A Jobbik támogatói között több Soros-hálózathoz köthető személy is van – tette hozzá. Megpendítette, hogy erről számos háttérinformációval rendelkezik, ezeket azonban nem osztja meg egyelőre a nyilvánossággal.

Brutális a különbség a Jobbik meghirdetett politikája, választási programja és a valóság között- mondta Volner. Kifogásolta, hogy amíg egykor a Jobbik hívta fel a figyelmet Soros György tevékenységének veszélyére, most a saját pártja kezd el szövetkezni a milliárdossal.

Az esetleges Jobbik-LMP összefogás kapcsán azt mondta, ezzel nyíltan létrejönne a Jobbik balliberális oldallal történő összeborulása. Szerinte Sneider Tamás Vona Gábor régi álmát teljesítené be egy esetleges összefogással. A politikus szerint nyilvánvaló, hogy

a mai napig Vona Gábor irányítja a pártot. Sneider Tamást pedig a Jobbik „párt-strómanja" nevezte.

A kizárásáról döntő frakciógyűlést pedig úgy jellemezte, hogy az ötvenes évek koncepciós eljárásait idézte, rengeteg hazugsággal és mocsokkal.

Jobbik-szóvivő: nincs más út, mint Volnert kizárni

Jakab Péter, a Jobbik szóvivője hétfő este az ATV vendége volt, ahol úgy fogalmazott: nem lát más utat, mint Volner János kizárását a pártból. Mirkóczki Ádám, a nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke tegnap annyit mondott, hogy „Volner János megérkezett a NER-be és hazudik".