Új életet kezdett Balla Irma anyagyilkosság miatt elítélt fia

Amíg nem születik jogerős ítélet a Balla Irma-ügyben, Schönstein Sándor úgy érzi, nem lehet elégedett. A 2007 tavaszán meggyilkolt fideszes képviselő, anyagyilkosság miatt 12 évre ítélt fiát kiengedték a börtönből, miután D. Lajos beismerte, hogy ő ölte meg Balla Irmát. Bár ezt a vallomást visszavonta a sorozatbetörő, a döntő bizonyíték ellene szól. Eközben Schönstein Sándor megpróbált új életet kezdeni. Sokáig nem talált munkát, és ismerkedni sem tudott. Balla Irma fia más mellett arról is beszélt az Origo riporterének, mire elég a 10 millió forint kártérítés, amit kifizettek neki a börtönévekért.

Ön talált rá az édesanyjára. Akkor gondolt valakire, eszébe jutott valaki, aki megölhette?

Nem, ötletem sem volt. Ismertem ugyan olyan embereket, akivel az édesanyám haragban volt, de senkiről nem tudtam elképzelni, hogy bárki meg tudta volna ölni, bárki ilyen brutális bűncselekményt el tudott volna követni. Nem is a környezetemből származik az az ember, akit ma vádolnak a gyilkossággal.

Amikor felhívta a rendőrséget, és bejelentette, hogy valaki brutálisan végzett az édesanyjával, a rendőrök szerint kimért volt, nyugodtan beszélt. Ön szerint emiatt lett Ön az elsőszámú gyanúsított?

Saját magamat elég stabil személyiségnek tartom, és nem csak én. Kívülről furcsa lehet, de engem nem nagyon ragadnak el az érzelmek, és úgy gondolom, hogy abban a szélsőséges helyzetben ez a segítségemre volt, segített a kitartásban. A rendőrök valóban negatívumként értelmezték ezt.

Mi volt az első lépése az után, hogy meggyanúsították az édesanyja meggyilkolásával?

Az egyik reggel kijöttek a kommandósok, és elvittek az ágyból. Igazából ilyenkor az ember teljesen tehetetlen. Ha fogdába kerül, semmit sem tud csinálni. Teljesen rá voltam utalva a húgomra, aki nagyon sokat segített nekem. Ő kerített ügyvédet, gyakorlatilag ő intézkedett helyettem.

Tehát a húga az első perctől kezdve Ön mellett állt, hitt az ártatlanságában?

Természetesen ő tudta, hogy ártatlan vagyok. Fel sem merült benne, hogy ilyen előfordulhatna, és azokban sem, akik közel állnak hozzám. Nyilvánvaló, hogy akik ismerték a körülményeket, az elejétől mellettem álltak és bíztak bennem. Ezalatt nemcsak a családomat kell érteni, hanem például édesanyám több barátnőjét is. Ők is próbáltak segíteni. Tehát azok is, akik édesanyámat ismerték, és mellette álltak.

Úgy tudom, hogy vannak bizonyos bűncselekménytípusok, amelyeket nem nagyon tolerálnak a börtönben a rabok. Ilyen a gyerekek ellen elkövetett bűncselekmény és az anyagyilkosság is. Ön tapasztalt olyat, hogy valaki másképpen nézett Önre, másképpen kezelte Önt azért, mert anyagyilkosnak könyvelték el?

Valóban van ilyen a börtönön belül, bizonyos bűncselekményeknek a bűnözők körében negatív a megítélése, és az anyagyilkosság is ilyen. Főleg akkor tapasztaltam ilyet, amikor bekerültem, és még nem sokat lehetett tudni az ügyről, csak a rendőrök rám nézve terhelő nyilatkozatait osztotta meg a média. Akkoriban többször inzultáltak, ami, finoman szólva, nem esett jól.

Bántották?

Fizikailag nem. Beszólogatásban viszont rendesen volt részem, de ahogy haladt előre az ügy, és elég nagy nyilvánosságot kapott, ez változott. Mivel a bent lévők fokozott figyelemmel kísérik a bűnügyi híreket, egy idő után egyre többen gondoltak engem ártatlannak. Akkor már senki sem bántott. Sőt, olyanokkal is találkoztam, akik azonnal megmondták, hogy követik az eseményeket, és tudják, hogy ártatlan vagyok. Ők megértették, hogy bizonyíték nélkül vádoltak meg, és úgy ítélek 12 évre, hogy előtte valaki beismerő vallomást tett. Ráadásul volt köztük olyan, aki a mostani vádlottat is ismeri. Ezeket az embereket nem nagyon kellett győzködni az ártatlanságomról. Felajánlották, hogy szóljak, ha valamiben tudnak bent segíteni.

Élt a lehetőséggel?

Egyeseknek nagyobb szavuk van a zárkában. Ha egy ilyen ember kiáll az ember mellett, akkor valószínűleg senki nem szól be neki a többiek közül.

Ön végül szabadon távozhatott, miközben a beismerő vallomása után D. Lajost megvádolták Balla Irma meggyilkolásával. Bár azóta visszavonta a vallomást. Ön szerint most megtalálták az igazi gyilkost?

Saját tapasztalatomból kiindulva úgy gondolom, hogy önmagában az, hogy valakit megvádolnak vagy meggyanúsítanak, nem jelent semmit. Olyan kézzel fogható bizonyítékokra van szükség, amelyek kétséget kizárólag bizonyítják az elkövetést. Ugyanakkor az, hogy valaki beismerő vallomást tesz egy ügyben, elég erős szerintem. Úgy gondolom, hogy például szórakozásból, vagy valamilyen más, számomra megmagyarázható okból nem vádolja meg magát senki egy életfogytiglan tartó börtönbüntetést maga után vonó cselekménnyel. Bár ez önmagában nem bizonyíték. Amikor az ügyemet lezárták, nem is gondoltam, hogy előkerülhet még valami, ami bizonyítékként szolgál a valódi tettes ellen. Ellene van egy nagyon erős bizonyíték, aminek ismeretében nem valószínű, hogy nem ő követte el a bűncselekményt.

Megkönnyebbült attól, hogy D. Lajost megvádolták?

Örülök neki, bár az eljárás még folyamatban van. Amíg nem születik jogerős ítélet, addig nem mondhatja az ember, hogy elégedett. Sőt, a felmentésemmel kapcsolatban még kellene egy megerősítés, kellene az erkölcsi elégtétel. Az kellene, hogy az ítéletemet megváltoztassák arra, hogy én el sem követhettem ezt a bűncselekményt. Ez még várat magára, és amíg ez nem történik meg, nem tudom lezárni az ügyet.

Sikerült új életet kezdenie?

Amennyire tudtam, próbáltam az életem visszaterelni a normális, rendes kerékvágásba. Nem volt könnyű. Nagyon sokáig keresgéltem munkát, és nagyon nehéz volt olyan helyre bekerülni, ami megfelel a tudásomnak, végzettségemnek. Sikerült. Ismerkedni is nagyon nehéz ilyen háttérrel.

Szokott az édesanyjával álmodni?

Nem nagyon szoktam emlékezni az álmaimra. Lehet, hogy ez szerencse, lehet, hogy nem.

Az a 10 millió forintos kártérítés, amit az után ítéltek meg Önnek, hogy D. Lajost megvádolták Balla Irma meggyilkolásával, kárpótolta?

Ez az összeg igazából az ügyben keletkezett káraimat sem tudja fedezni, de nem csak engem ért kár. Amikor kártérítésről beszélnek, mindig az én kompenzációmról van szó, pedig az egész családomat megviselte ez a dolog. A húgomat például lelkileg teljesen összetörte. Ő nem annyira erős, mint én, és már az édesanyám halála is nagyon megrázta, amihez hozzájárult még bónuszként az, ami velem történt. Ez az összeg szerintem egyáltalán nem elég ahhoz, hogy az ember vissza tudja állítani a korábbi életét.

