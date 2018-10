Tarlós István simán nyerné a főpolgármester-választást

Ha Tarlós István újra indul a főpolgármester-választáson, minden esélye megvan arra, hogy harmadszorra is győzzön - írta legújabb közvélemény-kutatása alapján a Nézőpont Intézet, amelyet a Magyar Idők megbízásából készített.

A Nézőpont Intézet szeptember 5. és 10. között Budapesten végzett telefonos közvélemény-kutatást Tarlós István jelenlegi főpolgármester népszerűségéről, 800 fő megkérdezésével. A válaszadók véleménye alapján legalább 45 százalékot szerezne egy most vasárnap tartandó önkormányzati választáson. Egy közös, eddig még meg nem nevezett, baloldali jelölt 30 százalékos eredményt érne el, a Jobbik jelöltje 6, az LMP-jé pedig 8 százalékot - írták kutatásukban.

Az ellenzéki pártok jelöltjei tehát összefogva is kevesebb szavazatot érnének el, jóllehet a jelenlegi pártrendszerben meglehetősen valószínűtlen a közös főpolgármester-állítás. Ez alapján látható, hogy Tarlós István tulajdonképpen ugyanazt az eredményt érné el, mint 2014-ben (49 százalék). Még ha az a valószínűtlen helyzet is állna elő, hogy az összes rejtőzködő szavazó ellenzéki, akkor is megnyerné a főpolgármester-választást.

A fővárosi pártpreferencia-adatokból kiderül az is, hogy Tarlós István 11 százalékponttal népszerűbb a Fidesz-KDNP-nél a fővárosban.

A Fidesz KDNP-nek a biztos szavazókon belül 34 százalékos támogatottsága van, de a hivatalban lévő főpolgármester az MSZP-tábor és az LMP-szavazók 14, illetve 16 százalékát is maga mögött tudhatja. Az ellenzék rendkívül fragmentált a fővárosban, a legerősebb kormányellenes párt a Momentum Mozgalom (10 százalék), őt követi a Demokratikus Koalíció (9 százalék), illetve a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Jobbik (8-8 százalék), az MSZP és a Párbeszéd 6-6 százalékon áll a fővárosban, az LMP pedig 5 százalékot szerezne. Egyik párt sem éri el a Fidesz-KDNP népszerűségét, mivel a rejtőzködők aránya 12 százalékos, amely fele akkora, mint a kormánypártok előnye bármely ellenzéki párttal szemben - részletezte a Nézőpont Intézet.

Minden társadalmi csoportban legalább kétharmad azoknak az aránya, akik az elmúlt nyolc évben előrelépést tapasztaltak Budapesten, összességében pedig a fővárosiak 71 százaléka vélekedett így. Még a baloldaliak többsége (53 százalék) is ezen az állásponton van, de a Jobbik táborának nagyobb része is (56 százalék) fejlődést érez 2010 óta. A kormánypártok táborában pedig tulajdonképpen nincsenek olyanok, akik elégedetlenek lennének a főpolgármester munkájával.