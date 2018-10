Ha ősz, akkor Balaton, ha Balaton, akkor Siófok!

Ősszel is zajlik az élet a Balatonnál, a Nyitott Balaton programsorozat keretében rengeteg esemény várja a látogatókat a tó mellett. Siófokon, a Balaton-part legnagyobb városában Őszi Piknikkel, borkereső játékkal, halloweeni programokkal, többek között Vásáry André koncertjével készülnek a kicsiknek és nagyoknak.

A Nyitott Balaton lényege, hogy nem csak a nyárról szól a balatoni élet, hanem tavasszal és ősszel is érdemes a tóhoz látogatni. Idén október 5-én kezdődött és november 4-éig tart az őszi rendezvénysorozat, amelynek keretében a különleges programok mellett a vendéglátó- és szálláshelyek speciális akciói is várják a látogatókat.

Természetesen a várossá avatásának 50. évfordulóját ünneplő Siófok is csatlakozott a kezdeményezéshez. Október első hétvégéjén rendezték meg az évek óta népszerű Halfesztivált, de a következő négy hétben még számos érdekes gasztronómiai, kulturális, sport és szórakoztató program lesz Siófokon. Összeállításunkban ezek közül ajánljunk néhányat.

Október 13-án kerékpáros túra indul a város főteréről Zamárdiba, egészen pontosan a Gyümölcs Wellness Központ nevű pálinkafőzdébe, melynek tulajdonosa beavatja a résztvevőket a pálinkafőzés rejtelmeibe. A rövid bemutató mellett pálinkakóstolás (illetve a gyerekeknek gyümölcsszörp) is lesz, majd visszaindul a csoport Siófokra. Az eseményre egészen péntekig lehet regisztrálni.

Ezután máris jön egy borkereső játék: aki október 17-19 között, három nap alatt megtalálja a város különböző pontjain kihelyezett borítékok egyikét, és beviszi azokat a siófoki Tourinform irodába, helyi termelők által felajánlott borokkal lehet gazdagabb.

A Siófoki Szabadtéri Vendéglátók és Kézművesek Egyesülete idén is különleges piknikre invitálja a családokat a város kikötőjébe. Október 20-23. között, a hosszú hétvégére időzítve tartják meg az Őszi Piknik a Parton rendezvényt, ahol a finom ételek és italok mellett kézművesek is lesznek, illetve piknikezés közben az őszi Balaton látványát lehet csodálni.

A következő héten, október 24-28. között rendezik meg a Kálmán Imre Emléknapokat, a siófoki születésű, világhírű zeneszerző tiszteletére. A Kálmán Imre Kulturális Központban kiállítással és koncertekkel várják a látogatókat, többek között Vásáry André is Siófokra érkezik ismert slágereket felvonultató operett- és musicalestjével.

Természetesen a Magyarországon is egyre népszerűbb halloweeni programok sem maradhatnak ki az október végi, novemberi eleji kínálatból. Október 27-én halloweeni hajóvá alakul a Szent Miklós hajó, melynek fedélzetére délután elsősorban a családokat és a gyerekeket, este pedig a szórakozni vágyókat várják. A jelmezben érkezőket mindkét programon ajándékkal jutalmazzák.

Szintén a Halloweenhez kapcsolódik november 3-án délelőtt a Tökös Futás a Balatuning Egyesület szervezésében. Mivel a táv rövid, mindössze 2-3 kilométer lesz, így a kevésbé edzettek is könnyedén teljesíteni tudják, és azok is becsatlakozhatnak, akik inkább kerékpárral, görkorcsolyával, rollerrel, esetleg gyalogolva szeretnének végigmenni a Fő térről induló útvonalon. Jelmez viselése itt is mindenkinek ajánlott, és a futam végén a jutalom sem marad el. Az első helyezett futókat a felnőtteknél és a gyerekeknél is díjazzák, de a többi résztvevőt is tökös finomságok, illetve az egyesület születésnapi tortája várja a célban.