Orbán Viktor: A betelepítési program horrorjavaslat a magyaroknak

Orbán Viktor a Kossuth Rádió vendége volt reggel. Itt több témát is érintett. A magyar miniszterelnök beszélt Erdogan magyarországi látogatásáról, a jövő heti EU-csúcsról és Soros Györgyről, a Soros-hálózatokról. Emellett szó volt az ENSZ migrációs paktumáról és a növekvő gyermekápolási díjról is.

Fontos a jó török kapcsolat

Orbán Viktor az interjú elején Recep Tayyip Erdogan magyarországi látogatásáról beszélt. A miniszterelnök szerint fontos, hogy jó diplomáciai kapcsolat legyen a két ország között. Orbán Viktor szerint van egy általános alapelve a magyar külpolitikának.

Az én felfogásom az, hogy barátokat gyűjtsünk, ne ellenfeleket.

Itt arról is szót esett, hogy Nyugat-Európában az a divat, hogy megpróbálják kioktatni az országokat, Magyarország számára sokkal fontosabb a tisztelet. Ez a viselkedés a miniszterelnök szerint nem vezet sehova.

Magyarország ott van, ahol három nagyhatalom gyakorol leginkább hatást a Kárpát-medencére: Berlin, Moszkva és Ankara.

Törökország azért is fontos Magyarország számára, mert 4 millió migráns tartózkodik Törökország területén. Ha ezt a törökök hagynák, akkor ezek az emberek a magyar-szerb határon jelennének meg.

Ezért Magyarország elemi érdeke, hogy ez ne történjen meg.

Törökország tagja a NATO-nak, ahogy Magyarország is. Ez a legerősebb szövetség. A törökökkel folytatott kereskedelem a mi oldalunkra pozitív.

Az EU-csúcsról

Májusban EP-választás lesz. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, hogy

A tétek az asztalon vannak, minden szög kibújt a zsákból.

A miniszterelnök azt is mondta, hogy ami most történik, az már a kampány része.

A Brüsszelben ma hatalmon lévő bevándorláspárti erők a májusi európai parlamenti választásig mindent át akarnak erőltetni, mert előfordulhat, hogy a szavazás után egy bevándorlást elutasító többség jön létre a kontinensen.

Ez egy horrorgyűjtemény egy magyar ember számára.

Brüsszel gőzerővel gyártja a betelepítési programokat!

Az Európai Bizottság elvenné a határvédelmet a tagállamoktól, és átadná a Frontexnek, ahol már nem határvédelemről beszélnek, hanem határmenedzsmentről – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor egy nagyon fontos és konkrét példával szemléltette, hogy mire készül Brüsszel:

Határmenedzsment.

A miniszterelnök szerint eddig határvédelemről volt szó, azonban ezt Brüsszel határmenedzsmentként kezeli.

Ez azt jelenti, hogy a határokat nem megvédeni akarja az EU, hanem az átjutást akarja valahogy elintézni.

Ez egy teljesen más gondolkodásmódot kifejező kategória, illetve definíció.

A betelepítési program

a legális migrációs útvonalak megnyitásáról,

afrikai országokkal közös kísérleti migrációs programokról és

humanitárius vízum bevezetéséről szól,

továbbá bevonná az NGO-kat a vízumelbírálásba,

és elvenné a határvédelmet a tagállamoktól.

Emiatt azt mondta Orbán Viktor, hogy

Jövő héten erős napjaim lesznek Brüsszelben.

A miniszterelnök szerint ez a javaslat a balliberálisok javaslata.

Ez a liberális frakció, amely Magyarországgal is szórakozik,nem a legnagyobb csoport, de a média és a pénzügyi támogatás mögöttük áll, a hatalom körülüttök koncentrálódik.

Soros György hálózata

Orbán Viktor beszélt a migránspárti milliárdosról is. Itt az mondta, hogy néhány évvel ezelőtt még nagyon kevesen tudtak arról, hogy milyen erőteljes hálózatot működtet Soros György Magyarországon, Európában és az Egyesült Államokban.

Ez egy rejtőzködő hálózat volt, de most már kinn vannak a napfényen. Ez azt jelenti, hogy mivel senki nem hatalmazta fel őket, esélyt adtunk a magyar embereknek, az európai közvéleménynek, hogy ezeket a szervezeteket kiszorítsuk Európából.

Ez a háború az Egyesült Államokban is zajlik.A globalista Soros-hálózatok világkormányzást szeretnének, míg az USA jelenleg, ahogy Magyarország is, nemzeti kormányzást szeretne.Magyarországon az ellenzék a globalista világnézetet képviseli.

A migrációs paktumról

Orbán Viktor azt mondta az interjúban, hogy van egy olyan kísérlete a nagy Soros-hálózatoknak, hogy az ENSZ-t használják fel arra, hogy az akaratukat érvényesítsék, törekvéseiket az ENSZ-en keresztül hajtsák végre.

Mivel az ENSZ-ben mindig is migrációpárti közösség lesz, így a Soros-szervezetek felhasználják arra, hogy teret nyerjenek.

Ezt Orbán Viktor szerint fontos megakadályozni. Emiatt világossá kell tenni, hogy nem vonatkoznak ránk ennek a megállapodásnak a részei. Emiatt egyre több nemzet kezd eltávolodni a migránspárti paktumtól.

Emelkedik a gyermekápolási díj

Magyarország miniszterelnöke beszélt a gyermekápolási díj növekedéséről is.

Magyarország lépésről lépésre halad előre. Nem tudunk minden problémát egyszerre megoldani, de a jó szándék megvan bennünk.

Mivel Magyarország fokozatosan halad, így igyekszik minden problémát megoldani, ilyen az otthoni gyermekek ápolási díja.

A cél, hogy ez a díj 2022-re elérje a minimálbért.

Első lépésben 50 ezer forintról 100 ezer forintra emelkedik a díj.