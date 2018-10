Elhagyhatja otthonát a Dózsa György úti gázoló

M. Richárd tavaly májusban a megengedettnél jóval gyorsabban hajtott a luxusautójával, amikor összeütközött egy Citroënnel. A balesetben ketten meghaltak és többen megsérültek. A gázoló a baleset óta nem hagyhatja el az otthonát. A bíróság ma megállapította, hogy mennyit kell fizetnie azért, hogy Budapesten szabadon mozoghasson.

A gázoló védője többek között arra hivatkozva, hogy M. Richárd már hosszú ideje van házi őrizetben arra kérte a bíróságot, hogy 5 millió forint óvadékért szüntessék meg a felügyeletét. Az óvadékot baráti kölcsönökből fizetné a gázoló, ami a védője szerint biztosíték arra, hogy betartaná a szabályokat.

Mivel eddig nem történt változás az ügyben, a bizonyítékok továbbra is alátámasztják M. Richárd bűnösségét, valamint továbbra is fennáll a bűnismétlés veszélye, ezért a bíróság szerint továbbra is indokolt a kényszerintézkedés. Viszont hozzátették, hogy a gyanúsított csaknem 14 hónapja van háziőrizetben, és az utóbbi hónapokban nem szegte meg a szabályokat, és a nyomozás is el fog húzódni.

Ezekre tekintettel a bíróság enyhébb bűnügyi felügyeletet és 7,5 millió forintos óvadékot állapított meg a Dózsa György úti gázolás ügyében.

Hozzátették, hogy ha a gyanúsított megszegi a szabályokat, vagy idézés ellenére nem jelenik meg a bíróságon, akkor le is tartóztathatják.

Ha a végzés véglegessé válik, akkor az óvadékot három hónapon belül lehet befizetni és ez után a gyanúsított Budapest és Pest megyét csak külön engedéllyel hagyhatja el, lakó-, illetve tartózkodási helyét engedély nélkül nem változtathatja meg, valamint továbbra is lesz rajta nyomkövető.

A végzés nem végleges.

Ahogyan azt korábban megírtuk, M. Richárd tavaly májusban gyorsan hajtott a Mercedesével a Dózsa György úton, majd összeütközött egy Citroennel. A balesetben ketten meghaltak. M. Richárd a baleset előtt kábítószertószerezett.