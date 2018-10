49. alkalommal adták át az Élen a tanulásban, élen a sportban díjakat

Kedden délután három órakor izgatott fiatalokkal és szüleikkel telt meg a Városligeti Műjégpálya Díszterme. Idén 41 tanulónak, három kategóriában osztották ki az Élen a tanulásban, élen a sportban díjakat általános iskolások, középiskolások, valamint egyetemisták és főiskolások számára.

Elsőként Csisztu Zsuzsanna, a rendezvény moderátora köszöntötte a főváros kiemelkedő tehetségű fiataljait, akik nem csak a tanulásban, de a sportban is nagyot alkottak az elmúlt esztendőben, valamint kiemelte, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 1969 óta, tehát 49 éve ennek részesíti előnyben azokat a fővárosi fiatalokat, akik a tanulásban és a sportban egyaránt kimagasló eredményeket értek el. Tanulás vagy sport? – futatta körbe a tekintetét a jelenlévőkön – a kérdésfeltevés is rossz. Olyan nincs, hogy vagy-vagy. Tanulás és sport. Kifejezetten vallom, hogy a két dolog erősíti egymást, és nagy áldozatot követel mindazok részéről, akik elhatározták, hogy erre az útra lépnek. Azt a fázist ünnepeljük ma, ahol éppen járnak. Ők már most mind példaképek.

Azokat a budapesti diákokat ünnepeljük ma, akik egyszerre nyújtottak kimagasló teljesítményt sportban, emellett pedig az iskolában is magas színvonalon teljesítettek. Ez egy olyan érték, amire a városvezetés is különösen büszke. - kezdte megnyitó beszédét Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes.

A főpolgármester-helyettes rámutatott, hogy a főváros legrégebbi alapítású díja idén megújult, és ennek jegyében nagyobb presztízst is kapott, hiszen megtöbbszörözték a díjakat, a könyvutalványok mellé értékes sporteszközöket biztosítanak és idén minden díjazott egy éves BKK-bérletet is kap, valamint minden budapesti iskola, amelyik diákot ad az élen a tanulásban, élen a sportban díjazottjai közé, értékes sporteszközökkel gazdagodik.

Azt reméljük, – fordult a díjazottakhoz – hogy ti, akik kortársaitok számára igazi példaképek vagytok, tovább viszitek majd a sport és a tanulás szeretetének üzenetét. Ti vagytok az élő bizonyítékai annak, hogy a sport és a tanulás területén egyaránt sikereket lehet elérni. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mindezt ebben a városban tudtátok megvalósítani. Az élen a tanulásban, élen a sportban díj 50. jubileumi évében, 2019-ben Budapest lesz Európa Sportfővárosa, így ez a díj egyszerre elismerés a díjazottaknak, de egyúttal üzenet is mindenki számára, hogy kellő motivációt és kedvet kapjanak a városi sportoláshoz. Vigyétek tehát jó hírét a sportnak, legyetek személyes nagykövetei, hogy sportolni és tanulni lehet együtt, és ebben a Fővárosi Önkormányzatra a jövőben is számíthattok. Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes beszéde végén megköszönte a szülők, tanárok, edzők támogatását és munkáját, akik a mindennapok során segítik a fiatalokat.

"Szeretnék minden díjazottnak gratulálni, hiszen bebizonyítottátok, hogy a sport és a tanulás nem külön műfaj, hiszen egyik segíti a másikat.