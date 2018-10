Még az ellenzéki Gémesi György is egyetért a hajléktalan törvénnyel

Gémesi György, Gödöllő polgármestere közzétett egy videót a közösségi oldalán, amiben arról beszél a helyi hajléktalanszálló vezetőjével, Forrainé Murányi Judittal, hogy az új törvény egy jó dolog, ami valójában segíti a hajléktalanok reintegrációját a társadalomba. A fake news médiának, köztük a folyton tarháló Index-nek az igazság persze nem tetszik.

A balliberális propagandasajtót, elsősorban az Index-et azt borította ki, hogy Gémesi kimondta az igazságot a hajléktalan-kérdésről.

A felvételen Gémesi nyíltan közli, hogy a korábban hajléktalanszállón lakó, most megbüntetett gödöllői hajléktalan nem tartja be a szabályokat és ezért ment vissza az utcára is. Az intézmény vezetője hozzáteszi, hogy ez így van, az éjjeli menedékhelyen pedig van négy üres hely, ahová be lehet menni, de ahhoz be kellene tartani az együttélés minimális feltételeit.



Gémesi szerint a törvény nem a hajléktalanokra, hanem az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra vonatkozik, ez pedig két külön dolog.

Aztán a polgármester elbeszélget egy hat éve a szállón élő férfivel, Sándorral, aki látszólag elégedett az ellátással.

Gémesi elmondja, hogy ő orvosi egyetemre járt és ott a kollégiumban a hajléktalanszállóhoz hasonló körülmények voltak, amik egyébként elég jók.

Akik nem hajlandóak tudomásul venni, hogy vannak szabályok, azoknak a megfelelő jogszabályok alapján a rendőrségi intézkedésnek alá kell vetniük magukat - hangsúlyozta a polgármester, aki szerint az új jogszabály jó, de lehet, hogy még túl puha.

Azt kérem mindenkitől, ne vigyenek ennivalót, ne adjanak pénzt, a kocsmában köt ki, bort vesznek belőle. Az utcán való életvitelszerű tartózkodás pedig olyan közegészségügyi problémákat jelenthet, amiket senki nem akar – közölte Gémesi, amitől a fake news média teljesen kiakadt.

Aztán hozzáfűzte: főtéren félmeztelen hajléktalan emberek voltak, ott végezték el a dolgukat és ez bizony gond.

A végén Gémesi György tudatja, hogy Gödöllőn van hely a hajléktalanoknak, az ellátást pedig kiváló szakemberek oldják meg.

Ezt Forrainé Murányi Judit is megerősíti.

A fake news média tehát ismét bakot lőtt, mert már egy nyíltan ellenzéki polgármester is cáfolja a hazugságaikat.