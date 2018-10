A 444 fiatal fordító tehetsége megmutatta, nem is olyan nehéz dolog ez az újságírás!

A magyar sajtó egyik kedvelt műfaja a külföldi lapokból való szemlézés, amikor is az újságírók lefordítanak egy angol, német, francia vagy más nyelven íródott cikket, vagy annak egy részletét magyarra. Ezzel így ebben a formában semmiféle baj nincs, hiszen joggal feltételezhető, hogy a magyar újságolvasók egy része a külföldi történések iránt is érdeklődik, és tisztában akar lenni azzal, mi történik szerte a nagyvilágban. A probléma ott kezdődik, ha valaki saját szellemi termékeként állítja be azt, hogy egy idegen nyelvű írást átkonvertált magyarra. Ennek legdurvább vállfaja akkor valósul meg, ha mindez a szerző-fordító saját véleményeként jelenik meg valamelyik hírportálon. Ez utóbbi aránylag ritka, de Soros blogjának tegnap késő este összejött a bravúr. 20 óra 46 perckor feltünedezett a 444 felületén a „Biztos, hogy a Mohamedet pedofilnak nevező nő ügyében a szólásszabadság ütközött a vallásszabadsággal?" című csoda, amely blog véleményrovatába lett elhelyezve.

Az anyag az Emberi Jogok Európai Bíróságának múlt heti, „megosztó ítéletéről" szól. A nemzetközi fórum kimondta, hogy „nem sérült egy osztrák nő szólásszabadsághoz való joga, amikor Ausztriában a bíróságok elítélték, mert pedofilnak nevezte Mohamed prófétát." A kattintási rekordokat egészen biztosan nem döntő cikkben elsőre feltűnő volt, hogy

lehetetlenül hosszúra sikeredett, és

tele volt olyan jogi jellegű érvelésssel, amit teljeséggel kizárt, hogy Soros bármelyik beosztottja le tudna saját magától vezetni.

Az első megérzés általában be szokott jönni, ezúttal is így volt. Ahogy a szerző-fordító fogalmazott a anyagának elején: „ebben a cikkben jól levezették, hogyan jutott erre a bíróság, és az ítélet mit jelent a jövőre nézve", majd belinkelte a barristerblogger.com-on megjelent írás URL-címét, és olyan szorgos fordításba kezdett, hogy azt az erre szakosodott irodák is megirigyelnék. Képes volt arra, hogy egy 6 és negyed A4-es oldalnyi, közel 3000 szavas, angol nyelvű szöveget (némi eltéréssel) átemeljen a 444 véleményrovatába, ami amúgy korábban a portálnál dolgozók álláspontját volt hivatott tükrözni! De már ez sincs így!

Egészen kemény, izzasztó munka volt! Alaposan kifordította magát a srác, nem csoda, hogy ez volt az egyetlen anyaga a tegnapi napon.