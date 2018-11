Így ölhette meg a férjét a szegvári asszony

Az asszony 15 évvel férje eltűnése után beszélt a nyomozóknak arról, mi történt 2000 novemberében Magyartés külterületén. Még azt is megmutatta, emlékei szerint hova ásta el a holttestet, amit nem találtak meg a rendőrök, ráadásul a vallomását is visszavonta. Ennek ellenére megvádolták az asszonyt férje meggyilkolásával. A szegvári ügy nyomozásának részleteit mutatja be ma este, november 2-án 22.10-kor a LifeTV új bűnügyi magazinja, a Kiemelt ügyek Kovács Noémivel.