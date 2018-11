Németh Szilárd: Elsősorban saját magunkat kell megvédeni

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz alelnöke a Heti Tv Pirkadat című műsorában beszélt a budapesti birkózó vébé sikeréről, ami nem csak sportszakmai, hanem turisztikai és sportdiplomáciai szempontból is mérhető volt, de természetesen szóba került még a nemzeti hadsereg szerepe is.

A politikus, mint a Magyar Birkózó Szövetség elnöke értékelte a budapesti világbajnokságot, mint elmondta, amit terveztek, az mind bejött. Sportszakmai szempontból négy érmet terveztek, ez sikerült is, egy arany, egy ezüst és két bronzéremmel zárták a magyar sportolók a versenyt, mindezek mellett még sikerült helyezéseket is elérni, kötöttfogásban csapatszinten másodikok lettek a magyarok. Sportdiplomáciai szempontból is teljesültek a tervek, a vágyak, a nemzetközi szövetség még jóval a verseny előtt arra kérte a hazai szervezőket, hogy a lehető legjobb világbajnokságot rendezzék meg, ami szintén sikerült, 114 országból 900 sportoló érkezett.

Ha a gazdasági részét nézzük, akkor a vébé 20 ezer vendégéjszakát jelentett. Megtisztelte a versenyt Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetője is, aki miután megtudta, hogy a világbajnokság egy szentmisével zárul, úgy döntött, még egy napig itt marad a fővárosban. Magyar sportvezetők kerültek be a nemzetközi birkózó szövetségbe. Németh Szilárd megemlítette, hogy már vége az ünneplésnek, hiszen februárban kezdődik a Magyar Nagydíj, aminek most Győr lesz a házigazdája. Ez is egy jelentős nemzetközi verseny lesz, közel 50 országból érkeznek majd sportolók.

A teljes beszélgetést itt tekinthetik meg.