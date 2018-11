A népesedési problémákra nem lehet megoldás a migráció, mert magyarok jövője a gyerekek kezében kell legyen - jelentette ki Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Azt is elmondta, a magyar családok támogatása ennek a jövőnek az elérése érdekében elengedhetetlen.

Novák Katalin közölte, hogy a kormány kiemelten fontosnak tartja, hogy a családtámogatások hosszú távon is kiszámítható megoldást nyújtsanak, és ne lehessen eltörölni őket, ahogy azt korábban a baloldali kormány tette például a gyes harmadik évének eltörlésével, az otthonteremtési támogatás és a családi adókedvezmény megszüntetésével.

Az Orbán-kormány szerint a magyar jövő a magyar gyerekekben van, a népesedési problémákra pedig nem a migráció, nem a bevándorlók tömeges betelepítése a megoldás, hanem a gyerekes családok támogatása, és a fiatalok gyerekvállalásának segítése - hangoztatta az EMMI államtitkára.

Novák Katalin hozzátette: a népesedési problémára Európa országai különböző válaszokat adnak, nincs egységes európai szintű válasz, ami nem baj, de a magyaroknak saját választ kell adniuk. Ezért kérdezik meg az embereket a konzultációban arról is, hogy egyetértenek-e a kormány azon törekvésével, hogy a bevándorlás helyett a magyar családokat támogassák. Novák Katalin megjegyezte, hogy amíg 2010-ben nem érte el az ezermilliárd forintot a családtámogatásokra fordított összeg, 2019-ben több mint kétezer milliárd forint jut erre a célra.

Az államtitkár közölte, hogy a családlapítást, a gyerekvállalást és -nevelést támogatják a családi adókedvezménnyel, amelyben már több mint egymillió család részesül. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy jövőre ismét ötezer forinttal emelkedik a kétgyerekesek adókedvezménye, így 2015-höz képest már kétszer annyit, havi negyvenezer forintot tudnak megtakarítani. A gyed extra 2014 óta támogatja a gyereknevelés melletti munkavállalást, a gyerekek gyors egymásutánban megszületését, és a fiatal hallgatók vagy friss diplomások családalapítását, továbbá ingyen étkezés és tankönyv is segíti a családokat. Elmondta azt is, hogy egyre többen élnek a 2015-ben bevezetett otthonteremtési program lehetőségeivel, és úgy néz ki már idén bevezetik a kétgyerekesnek a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) járó 10 millió forintos kamattámogatott hitelt, valamint megemelik a nagycsaládosok kamattámogatott hitelét is 15 millió forintra.