Botka László magasról tett a csődbe ment kisvállalkozókra

Ahogy arról korábban beszámoltunk, múlt kedden első fokon mindhárom Szeviép-vezért szabadságvesztésre ítélte a Szegedi Járásbíróság. Oltványi Józsefet és Pistrui Lászlót öt év, Baranyi Sándort hat év szabadságvesztésre ítélte el a Szegedi Járásbíróság első fokon. Botka László és a szegedi városvezetés kezdettől fogva igyekezett úgy beállítani, mintha nem a szegedi baloldal botránya lenne a Szeviép-ügy, nem sok sikerrel. A szocialista Botka érzéketlenségét az bizonyítja a legjobban, hogy miközben a bajba jutott kisvállalkozók kopogtattak az ajtaján, addig a szegedi önkormányzat és az akkor szocialista kormányzat még több milliárd forint értékben adta tovább a munkákat a SZEVIÉP Zrt.-nek, és a pénzeket direktben a cégnek folyósította, ezzel pedig ellehetetlenítette a kisvállalkozók kifizetését. A Szeviépet a szocialista kormányzat idején folyamatosan tömték pénzzel, 33 milliárd forintnyi közbeszerzést kaptak, ebből 21 milliárdot Szegedről. A Szeviép-botrányról a napokban a Pesti Srácok is alapos írást közölt.

Első fokon már a bíróság is kimondta, hogy a szegedi Szeviép-ügy minősített csődbűntett. A bíróság ítélete szerint a Szeviép-vezérek, Pistrui László, Baranyi Sándor és Oltványi József kvázi „magánbankként” kezelték a társaságot, és erőn felül adtak kölcsön más vállalkozásoknak, ezeket a kölcsönöket pedig soha nem fizették vissza. Éppen ezért arra már nem jutott pénz, hogy kifizessék az alvállalkozókat. Magyarul: kiszámlázták a cégből a pénzt, a bent lévő forrásokat, és csődbe vitték a céget. 443 családot károsítottak meg, összességében 10 milliárd forinttal.

A Szeviép egy sor szegedi, illetve szegedi kötődésű baloldali politikussal nőtt össze, közülük a legfontosabb Botka László. Botka információink szerint nem tett semmit a csőd megakadályozása és a megkárosítottak kártalanítása érdekében. Sőt, a szocialisták idején folyamatosan pénzzel tömték a céget, 33 milliárd forintnyi közbeszerzést kaptak, ebből 21 milliárdot Szegedről.

Ujhelyi sofőrje is képbe került

Így kapott a Szeviép-leánycég Biztonsági Üzem Kft.-je több részletben 400 millió forintot. Ennek a társaságnak Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselőjének a sofőrje volt az ügyvezetője, jelenleg a szegedi repülőtér – a Botka vezette önkormányzat cége – ügyvezetője. A vádiratban is szerepel, hogy egy másfél milliárdos kölcsön harmadát juttatták el abba a cégbe, melynek az ügyvezetője Ujhelyi korábbi sofőrje. A Biztonsági Üzem Kft. szintén az anyavállalat sorsára jutott, de előtte 2008-ban a cég törzstőkéjét 97 millió forintról 3 millióra csökkentették „veszteségek rendezése miatt”. Mikor a per során beidézték az exsofőrt, már semmire sem emlékezett a pénz sorsáról.

Ujhelyi ekkor a PICK Szeged társadalmi elnöke volt, Pistrui pedig a Pick elnöke, résztulajdonosa.

Itt vannak Szeged és a Szeviép szerződései

A Szeviép 2005-2010 között jócskán el volt látva állami, illetve önkormányzati megrendeléssel, amit közbeszerzéseken keresztül, önállóan vagy konzorciumban nyert el. Ebben az időszakban 33.726.136.757 forintnyi megbízást nyert el közbeszerzéseken keresztül a cég. Botka azt állította, hogy az általa vezetett Szeged nem állt szerződéses viszonyban a Szeviéppel. Nos, ez természetesen szocialista hazugság: Szeged ugyanis két szerződést is kötött a Szeviéppel 2005-2010 között.

Egyet 2005-ben „Szeged szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának fejlesztése és bővítése” projekt keretében 4.536.389.200 forint értékben. Egyet pedig 2009-ben „Szeged elektromos tömegközlekedése fejlesztése projekt keretében az 1-es villamos pálya és felsővezeték, valamint kapcsolódó egyéb építmények építési munkáinak generál kivitelezése és kiegészítő tervezése” munkáira 4.643.813.863 forint értékben. Ez összesen 9.180.203.063 forint.

Igaz, mindkét fenti esetben konzorciumi tag volt a Szeviép, azonban a szennyvizes ügyben valószínűleg a Szeviép lehetett a konzorciumvezető is, mivel az ő szegedi székhelyük volt megadva levelezési címnek.

21 milliárdot talicskáztak ki a szocik a Szeviépnek

Botka, illetve az MSZP mosakodásának jogosságát ugyancsak erősen megkérdőjelezi az a tény, hogy 2008-ban, illetve 2009-ben a botrányos Ligetfürdő-építéssel kapcsolatban a Szeviép összesen 6.921.418.029 forintnyi megbízást kapott három szerződés keretében. Való igaz, nem Szeged Város Önkormányzatától, hanem a Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságtól, ami viszont ebben az időben 100 százalékban a szegedi önkormányzat tulajdonában volt.

Vagyis a Szeviép csak a szegedi önkormányzat fennhatósága alatt 15 milliárd forintnyi munkát nyert el 2005-2009 között. Ha a szegedi székhelyű Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól megkapott megbízást is hozzávesszük, akkor kijelenthető, hogy a Szeviép árbevételének kétharmada, mintegy 21 milliárd forint származott közvetlenül Szegedről 2005 és 2009 között.

Trükkök százai

Amit a közbeszerzési adatok áttekintését követően visszatérő jelenségként lehet megállapítani, egyrészt az, hogy számos esetben alkalmaztak egyszerűsített – gyorsított vagy hirdetmény nélküli meghívásos – eljárási szabályokat, hiszen úgy könnyebben lehet „valakire kiírni” a közbeszerzést.A másik visszatérő elem, az, hogy számos, a Szeviép által megnyert közbeszerzés esetében a becsült érték jóval meghaladta a nyertes – Szeviép – által megajánlott, és aztán a szerződésbe is belefoglalt árat. Ez ugyancsak arra utalhat, hogy itt egyvalaki „kellett hogy nyerjen”, különösen, ha a fenti körülményhez társult a „legalacsonyabb ellenszolgáltatás” értékelési szempontja. (Magyarul, itt az nyer, aki a legolcsóbban megcsinálja az adott projektet.)

Kóka Jánostól is kaptak egy kis beszerzést

A Szeviép igen jól feküdt a 2005-2010 közötti az állami, illetve a költségvetési szervek megbízásainál, hiszen a fenti összegből 16.221.332.960 forint állami szervektől, illetve különböző költségvetési szervektől származott.

A Szeviép kapott megbízást 2008-ban a Kóka János vezette Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól 46.278.035 forint értékben, a MÁV Zrt.-től 315.545.000 forint értékben, az ekkor Dobrev Klára alá tartozó NFÜ-től 2.271.828.589 forint értékben, a NIF Zrt.-től 1.319.651.699 forint értékben, de a MAHART-tól is 1.128.293.478 forint értékben.

Feltűnően sok, 5.904.026.690 forintnyi megbízást kapott 2006-2010 között az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól a cég, amely szervnek a székhelye Szegeden van, és számos általa megrendelt projektnek szegedi kötődése volt.

Botka nem segített a bajba jutott kisvállalkozókon

A Szeviép jócskán kapott megrendeléseket 2005 és 2010 között a szoci vezetésű önkormányzatoktól is: a Budapest Fővárosi Önkormányzat 2005-ben a „Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonali bevezetés rekonstrukcióját” bízta a cégre. Ennek a megbízásnak az összege 217 millió forint volt.

Csongrád várostól, amelyben akkor MSZP-SZDSZ-es – ma már „független” – városvezetés volt, 552.826.919 forintnyi megbízást kapott a Szeviép. A szintén balos Szentesről 2007-ben 170.983.893 forint bevétele származott a fenti cégnek, de kapott egy kis pénzt 2009-ben a szintén MSZP-SZDSZ-es vezetésű Dunaújvárosról is. Ennek összege 19.151.800 forintra rúgott. Kapott megbízást 2009-ben a balos vezetésű Apátfalvától is 4.653.000 forint értékben is.

Ennyi állami megrendelés után a cég által bajba jutott kisvállalkozók folyamatosan kopogtattak Botka László ajtaján, hogy „Polgármester úr! Baj van, mert a beruházásokon nem fizetik ki a pénzünket”, közben a szegedi önkormányzat és az akkor szocialista kormányzat még több milliárd forint értékben adta tovább a munkákat a Szeviép Zrt.-nek, és a pénzeket direktben a cégnek folyósította, ezzel pedig ellehetetlenítette a kisvállalkozók kifizetését.