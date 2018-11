G. Fodor Gábor: A diákok pártján állok!

G. Fodor Gábor, a 888.hu főszerkesztője, a Századvég Alapítvány kuratóriumának elnöke, az ELTE ÁJK egykori oktatója kiállt a balliberális tanárok által meghurcolt diákok mellett, akik azért iratkoztak be az egyetemekre, hogy ott hasznos tudásra tegyenek szert, és nem azért, hogy az ellenzéki aktivistát játszó tanáraik gyűlöletkeltő propagandáját hallgassák.

Ahogy az Origo is megírta, Gyurcsány Ferenc pártja, a Demokratikus Koalíció (DK) és magát tanárnak nevező baloldali agitátor, Hammer Ferenc, az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszékének vezetője azon háborodtak fel, hogy a 888.hu közölte, és a továbbiakban is közölni fogja olyan egyetemisták véleményét, akik arról számolnak be, hogy gátlástalan balliberális propaganda folyik a magyar egyetemeken. G. Fodor Gábor, a GFG 888 nevű közösségi oldalán biztosította szolidaritásáról a megfélemlített és elhallgatatott diákokat.

A diákok pártján állok!

A diákok pártján állok, akik a tudás, a tudományos és hasznos ismeretek miatt járnak egyetemre és nem azért, hogy olcsó politizálást kelljen hallgatniuk nap, mint nap tanulás helyett frusztrált és gyűlölködő ellenzéki oktatóktól.

Az egyetemen persze lehet és kell politikai vitákat szervezni, de nem az órákon, hanem szigorúan azon kívül.

A politizálásnak ugyanis nincs helye a tudományban.

Akik ezt nem értik, azok nem tudományt művelnek, hanem agitátorok és aktivisták. Ők nem valók katedrára.

Egy egyetemi professzor nem politizálhat az óráján és nem büntetheti meg diákjait, csak azért, mert azok mást gondolnak a világról és netán máshová adják a voksukat.

A tudomány nem jobb- vagy baloldali, hanem tudomány.

Aki ezt nem érti, vagy nem fogadja el, annak nincs helye a katedrán.

Az egyetemi autonómia pedig azt jelenti, hogy az egyetem őrködik azon, hogy ez így is legyen.