Előrelépés a Pásztor Anna zaklatója elleni ügyben

Vádat emeltek a férfi ellen, aki hónapokon keresztül zaklatta Pásztor Anna énekesnőt. A férfit végül egy koncerten fogták el, a cipőjében egy kés volt elrejtve.

A vádirat szerint a 40 éves férfi tavaly az egyik közösségi oldalon vette fel a kapcsolatot Pásztor Annával, az Anna & the Barbies frontemberével. Később a férfi naponta többször negatív és nyomasztó üzeneteket küldött.

A nő többször kérte, hogy hagyja ezt abba, amikor pedig ezt nem tette meg, egy idő után letiltotta.

A férfi azonban új profilt hozott létre, így ezt követően erről, valamint ismerősei profilján keresztül folytatta a rendszeres, háborgató üzenetek küldését.

Az üzenetekben – amelyekhez a zenekar dalszövegeit is felhasználta – kifejezte, hogy viszonzatlan érzelmei miatt bosszút fog állni az énekesen. Nyáron aztán a fenyegetőzések egyre agresszívebbek lettek, ez pedig a zenekar koncertszervezésére is hatással volt.

A férfi – egyik korábbi üzenetében írt fenyegetésének megfelelően – megjelent a zenekar augusztusi koncertjén, az egyik budapesti szórakozóhelyen, ahol azonban a biztonsági őrök egy fénykép alapján felismerték, és hívták a rendőröket. A férfinál kés is volt.A rendőrök a férfit elfogták, később pedig a letartóztatását is elrendelték, most pedig vádat emeltek ellene.