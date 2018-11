Folytatja tájékoztató kampányát a Fidelitas a hűtlen kezelés miatt első fokon elítélt szegedi, szocialista városvezetők ügyében - jelentette be az ifjúsági szervezet helyi vezetője a Tisza-parti városban.

Korponyai Ernő a városháza előtt tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: tovább bővült Botka László börtön válogatottja. A Fidelitas ezért ismét tájékoztató szórólapot juttat el valamennyi szegedi háztartásba.

Minden szegedinek joga van tudni arról, hogy a várost elítéltek vezetik - hangsúlyozta Korponyai.

Szinte nem telik el olyan hét, hogy ne esne ki újabb csontváz a szekrényből. Nincs az országban még egy olyan városvezető, mint Botka László, akihez ennyi büntetőügy kötődne - mondta az elnök.

Korponyai Ernő emlékeztetett rá, legutóbb Botka udvari beszállítója, a Szeviép vezetőit ítélték el csődbűntett miatt öt év két hónap, illetve hat év szabadságvesztésre. Bár a szocialista politikus azt állította, nem volt kapcsolata a céggel, szerződések bizonyítják, hogy az önkormányzat és a városi cégek több mint tízmilliárd forinttal tömték ki a Szeviépet - tudatta.

A szocialisták pedig összesen 33 milliárd forintot juttattak a vállalkozásnak. Ha a cég vezetői ennek egy részét nem tüntették volna el, a Szeviép kifizetetlen alvállalkozói nem mentek volna tönkre - közölte a politikus.

Az elnök elmondta, a tájékoztatókampány első részében 70 ezer szegedi háztartásba juttattak el szórólapokat, és óriásplakátokat helyeztek ki a városban.A Gyulai Járásbíróság október 2-án a Szegedi Közlekedési Kft. két korábbi vezetőjét, valamint a cég korábbi parkolási üzletág-vezetőjét társtettesként, Szeged címzetes főjegyzőjét, egyik alpolgármesterét, valamint a polgármesteri kabinet vezetőjét felbujtóként jelentős, illetve nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettében mondta ki bűnösnek.

A vádlottakat a bíróság hat és tíz hónap közötti végrehajtásában egy évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta.A bíróság megállapította, hogy a vádlottak 2008 és 2012 között 307 ingyenes parkolóbérletet biztosítottak természetes és jogi személyeknek úgy, hogy erre képviselő-testületi felhatalmazásuk, vagy egyéb jogszabályi alapjuk nem volt. Olyan személyek is részesültek ingyenes parkolóbérletben, akik semmilyen kapcsolatban nem álltak az önkormányzattal.Az ügyészség súlyosbítás érdekében jelentett be fellebbezést, és kérte, hogy a másodfokon eljáró Gyulai Törvényszék a Szegedi Közlekedési Kft. korábbi irányítóit tiltsa el a gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozástól. A vádlottak nem vettek részt a tárgyaláson, védőik bűncselekmény hiányában történő felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.

A Szegedi Járásbíróság november 20-án a Szeviép Zrt. egykori vezetőit a hitelezők kielégítésének meghiúsításával elkövetett különösen jelentős mértékű tényleges vagyoncsökkenést eredményező csődbűntettben mondta ki bűnösnek. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik fellebbezést jelentettek be.

Az ítélet szerint a vádlottak igazgatósági tagként egyhangú döntéseikkel 2007-től rendszeresen és nagy összegben nyújtottak kölcsönöket az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon a teljes egészben, vagy részben a zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságoknak, illetve magánszemélyeknek - köztük az egyik vádlottnak -, sportszervezeteknek.

A több esetben likviditási problémákkal küzdő társaságok annak ellenére kaptak hitelt, hogy már a kölcsönadáskor jelentős összegű tartozást halmoztak fel a céggel szemben, és így a visszafizetésre sem volt reális esélyük.A Szeviép Zrt. felszámolást 2010 augusztusában rendelte el a bíróság, az eljárás során hozzávetőlegesen 6,5 milliárd forint hitelezői igényt vettek nyilvántartásba.

A Szeviép-botrányról az Origo többször is beszámolt, legfrissebb cikkünket itt olvashatja a témában.