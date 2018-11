Benyúlt a rábízott kislányok bugyijába az idős Pest megyei férfi

Az idős férfi egyedül élt a Pest megyei házában. Szomszédjában egy többgyerekes családok lakott. A szülők ismerték a férfit, megbíztak benne. 2017-ben többször megkérték, hogy vigyázzon a gyerekeikre, amíg ők dolgoznak. Ilyenkor zaklatta a kislányokat. Végül egy másik család kislánya buktatta le.

A szomszéd család gyerekei, köztük öt kislány sokszor megfordult a férfi házában. Előfordult az is, hogy ott is aludtak. A férfi, amikor ott voltak a kislányok, a bugyijukba nyúlt, és simogatta őket.

Még ebben az évben egy másik kislány azzal ment be a férfi házába, hogy javítsa meg a

görkorcsolyáját. A férfi megszerelte a görkorcsolyát, aztán őt is simogatni kezdte. A

gyerek kérdőre vonta a férfit, majd otthon elmondta, hogy mi történt vele. Ezután a kislány

szülei feljelentést tettek, ezután indult nyomozás a férfi ellen, aki ellen közben vádat is emeltek.