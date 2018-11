Tarlós István kirúgta a BKK vezetőjét

Tarlós István, Budapest főpolgármestere az e-jegyrendszer projektje miatt felmentette Dabóczi Kálmánt, a BKK vezetőjét.

Tarlós István főpolgármester kezdeményezte Dabóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatójának felmentését a cég elektronikusjegyrendszer-projektje miatt.

A főpolgármester szerint emellett a cég részéről a kivitelezési bonyodalom súlyának elhúzódó téves értelmezése, illetve szofisztikus magyarázatai folytán mára semmiképp sem indokolható időveszteség következményeként az illetékes BKK-t felügyelő főpolgármester-helyettes feladata a jövőben a városüzemeltetésre korlátozódik.

A fejlesztések közvetlen felügyeletével ezt követően általánosan Bagdy Gábor főpolgármester-helyettest bízza meg a főpolgármester.

Tarlós István közölte azt is, a BKK által menedzselt elektronikus jegyrendszer projekttel kapcsolatban ellenzéki hírforrások összekevernek két különböző szerződést, és ebből mindjárt túlzó, valóságon túli tényadatokat és kilátásokat is levezetnek. A Fővárosi Önkormányzat eredetileg valóban kötött egy finanszírozási szerződést az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD), de ez a szerződés továbbra is érvényben van. A BKK pedig teljesen önállóan kötött 2014-ben egy másik, kivitelezői szerződést egy szállítóval - fejtette ki, rámutatva: több határidő módosítást követően ez utóbbi szerződést bontotta fel végül a minap hosszú vívódást követően a BKK igazgatósága.

Bagdy: A fővárost nem érte anyagi kár

Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes közölte, hogy a BKK igazgatósága november 21-én egyhangú szavazással, azonnali határidővel felmondta az elektronikus jegyrendszer kiépítésére és üzemeltetésére kötött szerződést. Közleményében azt írta: az elektronikus jegyrendszer kialakítására a BKK szerződött, és a közlekedési központ menedzselte a projektet, az azzal kapcsolatos problémákról sem Tarlós István főpolgármesternek, sem neki nem voltak információi. Közölte: annak indoka, hogy a BKK felmondta a szerződést, "a szállító megfelelő bankgarancia nyújtásával kapcsolatos szerződésszegése" volt. A fővárost nem érte anyagi kár - közölte Bagdy Gábor.