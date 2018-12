A 20 éves brazil férfi átszállással jött Magyarországra Sao Paulóból. 90 darab kokainkapszulát csempészett be az országba a gyomrában, aminek értéke nagyjából 50 millió forint.

A 20 éves brazil férfi gyanús lett a NAV Repülőtéri Igazgatóságának, ezért felhívták a rendőrséget, akik november 30-án délelőtt egy pestszentlőrinci hotelben igazoltatták a férfit. A szoba átkutatása közben a rendőrök 50 darab fóliába csomagolt, kábítószerrel teli kapszulát találtak.

A férfit elfogták majd kórházba vitték, mert elmondása szerint több kokainkapszulát is lenyelt. A CT- vizsgálat több kapszulát is kimutatott a 20 éves férfi gyomrában. Összesen 90 darab kapszulát csempészett be a férfi Magyarországra, aminek feketepiaci értéke nagyjából 50 millió forint.

A rendőrség őrizetbe vette a férfit, és javasolták az előzetes letartóztatását.