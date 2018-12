A nyugodt ünneplés záloga a szigorú kormánypolitika

Európában az adventi időszak biztonsági szempontból kiemelkedő lett, bár az európai liberálisok egy része nem lát bizonyítékot a fenyegetettségre. Ifj. Lomnici Zoltán szerint viszont a nyugodt ünneplés záloga a szigorú és következetes kormánypolitika.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő korábban azt mondta, kiemelt jelentőségű az adventi időszak biztonsági szempontból, fennáll a lehetősége egy nagyobb terrortámadásnak. Hogy ezt meg lehet-e akadályozni a jog eszközével arról már ifj. Lomnici Zoltánt kérdezte a Demokrata. Az alkotmányjogász szerint

jogalkotási úton olyan keretet lehet biztosítani, amely a belbiztonsági szervek számára agilis fellépést tesz lehetővé azokkal szemben, akiknek elsődleges céljuk, hogy pokollá tegyék az európaiak ünnepi időszakait.

Ennek az egyik legfontosabb szegmense Lomnici szerint az eredményes határőrizet, amely nélkül, ahogy Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója is fogalmaz, nincs belbiztonság.

Az európai liberálisok egy része ugyan nem lát bizonyítékot a valós fenyegetettségre, de a 2016-os berlini karácsonyi terrortámadás fordulópont volt. Lomnici szerint akkor bebizonyosodott, hogy nem csak az első generációs bevándorlók jelentenek veszélyt a többségi társadalmakra az unióban. A német fővárosban az áldozatok között voltak németek, csehek, ukránok, olaszok és izraeliek is. Az alkotmányjogász itt meg is jegyezte, hogy a zsidóság mostani ünnepét is beárnyékolja, hogy a Hezbollah nemrégiben videoüzenetben fenyegette meg Izraelt, a terror ugyanis nem nézi a naptárat.

Azt, hogy Magyarországot is elérheti-e terrortámadás kockázata Lomnici hangsúlyozta

a nyugodt ünneplés záloga hazánkban is egy következetes és szigorú kormánypolitika,

amely a súlyos kritikák és nyomásgyakorlás ellenére nem hagyja, hogy a nyitott határok migránsbarát politikájának káros következményei megjelenjenek az országon belül. Azt, hogy a liberálisok elbagatellizálják a problémát azért lehetséges, mert a hatékony prevenció távol tartja Magyarországon a migránsbűnözést, ami a nyugat-európai emberek mindennapjaiban viszont jelen van. Még úgy is, hogy az EU számos helyén, szignifikánsan például a skandinávoknál, megkezdődött a behódolás és a hagyományos értékek teljes feladása –zárta gondolatait Lomnici.