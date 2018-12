Céltalan bolyongás, majd teljes kudarc a Soros-hálózat újabb tüntetésén

A Soros-hálózat szélsőbaloldali aktivistái, a Soros-egyetem genderaktivistái, a teljes balliberális fordulatot végrehajtott, pusztán antiszemitizmusát megtartott Jobbik, és az ellenzéki fake news média ma is nekifutott a kormánybuktatásnak, az eddiginél is gyengébb eredménnyel. Az este az erőszakos tüntetésekre lelkesen mozgósító bukott politikusok kínos szereplésével indult. A beszédeikre szinte senki nem volt kiváncsi. Aztán, amikor a tüntetők látták, hogy minden eddiginél kevesebben vannak, hosszas, teljesen céltalan vonulásba kezdtek, három hidat is érintve. Végül visszatértek a Kossuth térre, ahol azonnal a rendőrök dobálásába kezdtek. Petárdákat, fémpénzt, hanggránátokat dobtak a rendőrök közé, de nem tudtak oszlatást kiprovokálni. Ezután a tömeg szétszéledt, egy kisebb része a Sándor-palotához vonult. Ott ért véget a Soros-hálózat eddigieknél is kilátástalanabb próbálkozása.