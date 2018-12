Elkészült a cápasuli a fővárosi állatkertben

Pénteken nyitotta meg kapuit a Fővárosi Állatkertben a cápasuli. Persányi Miklós, az intézmény főigazgatója sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy a Pannon Park biodómjának építése is jól halad.

„Ilyen hatalmas tengeri medencével, ami a Pannon Park kiszolgálásához szükséges, eddig az állatkert nem rendelkezett, sőt, ez Magyarországon a második legnagyobb állattartásra alkalmas medence” – emelte ki a főigazgató.

Persányi Miklós azt is elmondta, hogy a cápasuliban a fiatal cápák az egymással és más halakkal való együttélést tanulják meg, hogy később, a Pannon Park több mint 2 millió literes tengeri akváriumának medencéjében megfelelő módon tudjanak majd létezni.

Emellett az állatok itt növekednek, fejlődnek is. Fajonként ugyan eltérő méretűek, de átlagosan a kétméteres hosszt elérő állatok kerülnek majd át a Pannon Park óriásmedencéjébe.

A Fővárosi Állatkert több mint 100 évvel ezelőtt is tartott már cápát, azonban akkor még csak az Adriában honos, kispettyes macskacápának tudtak megfelelő körülményeket biztosítani. Az új cápasuliban már most többféle cápa látható: feketeúszójú szirticápa, rozsdás, homokszínű és rövidfarkú dajkacápa és zebracápa is, de a benépesítés folyamatosan zajlik. Az akváriumban a cápák mellett többféle rája is megtekinthető, a gitárhalak, denevérhalak és aranymakrélák mellett.

A látogatóközpontban a közönség továbbá annak is szemtanúja lehet, hogyan foglalkoznak a halakkal a gondozók, például hogyan tanítják meg őket arra, hogy együttműködjenek a szakemberekkel az orvosi vizsgálatok vagy kezelések során.

A cápasuliban összesen három tengervizes medencét alakítottak ki, a két kisebb medence 30 ezer és 90 ezer, a legnagyobb 660 ezer literes. A bemutatóhely az állatkert Holnemvolt Parkjában található, állattartási szempontból azonban a Pannon Park tengeri akváriumához kapcsolódik majd.

A Pannon Park építése is jól halad

A helyszíni bejárás során Persányi Miklós az építés alatt álló Pannon Parkot, valamint annak központi építményét, a biodómot is bemutatta. A nagyszabású, 44 milliárd forintból megvalósuló komplexum terveit nemrégiben a The International Property Awards szakmai zsűrije Európa legjobb szabadidős létesítményének választotta– emelte ki a főigazgató.

Már szinte teljesen elkészült az az acél tetőszerkezet, amely a biodóm fedett parkja fölé boruló fényáteresztő membránt fogja tartani.

A szerkezet négy kupolájából három már áll, és a negyedik szerelése is a végéhez közeledik. Közben az egyik kupolában már elkezdték a fényáteresztő héjazatot is felszerelni, amely egy speciális fóliából készül: a szerkezet mind a 964 mezőjéhez egy-egy háromrétegű, nyomás alatt tartott fóliapárna tartozik majd.

A Pannon Parkot a tervek szerint 2021-ben veheti birtokba a közönség.A helyszín bejárásán részt vett Tarlós István főpolgármester, Pintér Sándor belügyminiszter és Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere is.