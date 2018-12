Baloldali játékok: a magnó továbbra is Gyurcsánynál van

A baloldal állapota - benne az MSZP-vel, a DK-val és Párbeszéddel - 2018-ban semmit sem javult a korábbi évekhez képest, továbbra sem rendelkeznek megnyugtató válaszokkal az embereket érdeklő legfontosabb kérdésekben – így értékelte az előbb említett három párt idei évét Farkas Örs. A politológus szerint a jelenlegi értéksemleges szervezetek helyett egyértelmű alapokkal bíró pártokat akarnak a választók. 2019 sem az ellenzék feltámadásáról fog szólni - mondta a szakember.

Csupán apró sikert tudott elérni 2018-ban a Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció – kezdte a két párt idei teljesítményének értékelését Farkas Örs az Origónak. A politológus szerint hosszú egyeztetéseket követően nem lett közös baloldali lista az országgyűlési választásokon, így csak a koordinált jelöltállítás maradt, ami Budapesten ugyan 12 ellenzéki mandátumhoz vezetett, de összességében ismét kétharmados Fidesz-KDNP győzelem született.

Ezt követően Gyurcsány Ferenc kivételével az összes politikai vezető távozni kényszerült az ellenzékből, és megalakult a rendszerváltást követő legkisebb MSZP-s, valamint kölcsönképviselőkkel az egyszázalékos támogatással bíró Párbeszéd-frakció. Persze sok mindent említhetnénk még, gondolva akár az időközi önkormányzati választások eredményeire, akár a további zavaros pártügyekre, akár Botka Lászlóra és a Szeviép-ügyre, akár Tordai Bencére és a botrányos megnyilatkozásaira, akár Kunhalmi Ágnes ajtós támadására a köztévé épületében, akár pedig arra, hogy továbbra sincs megnyugtató válaszuk az embereket érintő kérdésekben, mint például a migráció. Egy szó, mint száz, a baloldal állapota semmivel sem lett jobb 2018-ban - mondta a szakember.

Ez nem érdekli a választókat

Ezek a pártok az életben maradásért küzdöttek tavasszal. Teljesen egyértelmű volt már a kampányban is, hogy reális esélyük egyéni mandátumok megszerzésére lényegében kizárólag Budapesten van, így egy nagyon szűk választói rétegen ment a veszekedés hónapokon keresztül, ami minden résztvevőnek ártott. A választókat egyáltalán nem érdekli, amikor a politika a politikáról beszél az országot érintő ügyek helyett, esetükben pedig semmi másról nem hallottunk, mint, hogy épp ki és kivel veszett össze vagy állapodott meg egy adott pozícióról - mondta Farkas Örs.

Úgy látja, ez nem növelte semelyik párt támogatóinak a számát. Nem segített az sem, hogy az LMP lényegében kimaradt az együttműködésből, ezzel megpecsételve az egy táborba készülő baloldal sorsát. Végül pedig technikai nehézséget jelentett a kompenzációs elszámoláskor, hogy a DK listájára csupán 43, míg az MSZP-Párbeszéd listájára is csak 55 választókerületből érkeztek szavazatok a 106 helyett. A Fidesz-KDNP jelöltjei pedig, hiteles értékrenddel, egyértelmű és következetes üzenetekkel, időben felkészülve, egy listával várták a megmérettetést, ami meg is hozta az eredményét – tette hozzá.

Nagy bukás volt a választás a baloldalnak

Együtt vagy külön van-e értelme folytatni ezen három erőnek? – tettük fel a kérdést. "Ennek eldöntését semmiképp nem vállalnám magamra, egyetlen tanáccsal élnék csupán: meglátásom szerint egy politikai párt jövője nem kizárólag a közvélemény-kutatások és a szavazatmaximalizálás mentén kell eldőljön. Eddig is az volt a probléma, hogy íróasztal mellett ülő, vezető politikusok megmondták - nyilvánvalóan pártszempontok alapján - hogy egy baloldali érzelműnek mondjuk Óbudán márpedig a Párbeszéd jelöltjére kell szavaznia, vagy Sárbogárdon a DK jelöltjére" – mondta Farkas Örs.

Az senkiben nem merült fel, hogy a választók fejében ez nem ennyire egyértelmű, és bár létrejött bizonyos mértékű átszavazás, de az messze elmaradt az ellenzéki várakozásoktól. Meglátása szerint a jelenlegi értéksemleges szervezetek helyett egyértelmű alapokkal bíró pártokat akarnak a választók, amelyeknek meg van az a kályha, amihez mindig vissza lehet térni, és ahol eldől egy adott témához való viszonyulás – tette hozzá.

A parazita

Megítélése szerint a Párbeszéd a politikai taktikázás iskolapéldája, azaz hogyan csináljunk pártot nem létező szavazóbázisra úgy, hogy aztán országgyűlési frakció lesz az eredménye. "A beolvadás helyett az érdeklődés hiányában a műsor elmaradt kifejezést használnám" - mondta a politológus. Valójában itt Karácsony Gergely személyes ambícióiról van szó, amelyet az MSZP befogadott 2018 év elején, nem kis véráldozat árán. Ismerünk még ilyen egyszemélyes pártokat, gondoljunk csak akár a Fodor Gábor nevével fémjelzett Liberálisokra vagy a Schmuck Andor által vezetett Szociáldemokratákra, de említhetném a Bokros Lajos által életre hívott Modern Magyarországért Mozgalmat is.

A Párbeszéd értelemszerűen nem indít önálló jelöltet sehol, és nem fogunk az önálló listájával sem találkozni, ez a párt jelenleg parazitaként él az MSZP gazdatestén, a kérdés csupán az, hogy mikor elégelik ezt meg a szocialisták. Egy biztos: ahova Karácsony Gergely betette a lábát, az a párt előbb-utóbb szétszakadt – vélte a politikai elemző.

Nem tud több szavazót megszólítani

Valóban Gyurcsány Ferenc lehet-e a baloldal vezére 2022-re? – tettük fel a kérdést az elemzőnek, aki szerint az elmúlt 20 évben kétségkívül kizárólag Gyurcsány Ferenc az egyedüli baloldali szereplő, aki mindvégig meghatározó volt. Nagy politikai teljesítmény, hogy mindezt a 2006-ot követő megsemmisülése ellenére érte el. Támogatottságának azonban nagyon erős felső korlátja van, amelyet mára már el is ért, így lényegében már nem tud több szavazót megszólítani együttműködések esetén sem.

Ami miatt viszont nem mondtam egyből nemet a kérdésre, az amiatt van, mert az ellenzék jelenleg úgy fest, mint a jól ismert játék, amelyben a zene elhallgatásakor mindig kivesznek egy széket, és valaki kiesik. Ahogy látom, ráadásul éppen Gyurcsánynál van a magnó – fejtette ki Farkas Örs.

Sok küszködés jöhet

A közelgő EP-választásra sincs semmi a kalapban. A csodafegyver továbbra is az összefogás, amelyben most már az éppen izzadságszaggal néppártiasodó Jobbik is szeretne részt venni, ugyanakkor a már említett okok miatt ez továbbra sem vezet majd átütő sikerhez - mondta Farkas Örs.

A Márki-Zayok tiszavirág életű fellángolások csupán, láttuk mi lett az eredménye például Tétényi Éva esztergomi munkásságának. Ráadásul az elmúlt fél évben ez a módszer is leszerepelt párszor: a Józsefvárosban, Miskolcon, Veszprémben, az V. kerületben, Sashalmon. Karakteres politikai szereplők és egyértelmű politikai irányvonal nélkül a mind a két téren jól álló kormánypártokat nehéz lesz akár csak megszorítani is, amit csak tovább tetéz, hogy az ellenzéki országgyűlési képviselők magukból kivetkőzve inkább csak rombolják pártjuk megítélését a közönséges politikai eszközök alkalmazásával.

Ráadásul a 2019-ben előttünk álló két választás logikája teljesen eltér, az egyik egy listás, a másik egy vegyes típusú, alapvetően személyekre irányuló lebonyolítású rendszer. Ennek köszönhetően a májusra kidolgozott együttműködési logikát októberre teljesen újra kell majd gombolni, ami láthatóan nem erőssége az ellenzéknek. Összefoglalva, sok küszködést fogunk látni, a semmiből előtűnő új arcok által elmondott lánglelkű beszédeket, azonban jövőre sem az ellenzék feltámadásától lesz hangos a sajtó – zárta az elemzését Farkas Örs.