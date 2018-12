Budapesti szilveszteri partit dicsér a nemzetközi sajtó

A Vogue Italia válogatásában Európa legnagyobb városait lekörözve, Közép-Európa legjobbjai közé bekerült egy budapesti szilveszteri minifesztivál is.

Tény, hogy napjainkban egyre több nemzetközi dicséretet kapnak a külföldi sajtóban Magyarország turisztikai látványosságai, azonban most egy egészen rendkívüli elismerés miatt lehetünk még büszkébbek. A Memoryland óévbúcsúztató partit 2017-ben rendezték meg először a magyar fővárosban, és rögtön hatalmas sikert könyvelhet el.

A Memoryland egy olyan esemény, amely már régóta hiányzott a magyar fővárosból, ami a karácsonyi ünnepek ideje alatt az egyik legnépszerűbb európai úti célok egyike. A Global Underground együttműködésével szervezett minifesztivál mintegy húsz órában, két felvonásban, hét nemzetközi művész közreműködésével üdvözölte 2018-at a Duna varázslatos partján – írta a Vogue Italia magazin. Nem véletlen, hogy az elismerés után komolyan fel kellett kötniük a "lenge magyart" a Miller Memoryland 2018 szervezőinek, akik célul tűzték ki, hogy az idei óévbúcsúztató még nagyobbat durranjon majd.

A szilveszteri partin olyan világhírű DJ-ék keverik majd a a korongot, mint Gary Beck, Jody Wisternoff, Luke Slater, de a keverőpult mögé áll majd Miss Monique is.

A rajongók élvezhetik majd Pfirter, John Graham aka QUIVVER, Inigo Kennedy mixeit is, ráadáskéntjelen lesz két magyar sztár is, DJ Budai és a techno magyar nagyköveteként jegyzett Isu is.

Európa egyik legjobbjának ítélt évbúcsúztató bulija, a Memoryland 2018 helyszíne ismét a Millenáris parkban lesz.