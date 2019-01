Közösen készült a halálra a kisgyőri testvérpár

Két férfi holttestét találták meg a rendőrök január 2-án egy kisgyőri házban. A Bors információi szerint G. Attila először meggyilkolta a testvérét, majd magával is végzett. A testvérpár nem tudta feldolgozni, hogy elvesztették a szüleiket.

A rendőrséget az egyik szomszéd hívta ki a testvérpár házához január 2-án, mert már egy ideje nem látták a két férfit. A Bors úgy tudja, hogy G. Attila meggyilkolta a bátyját, majd felakasztotta magát.

A lapnak a két férfi nagynénje beszélt arról, hogy a testvérpár anyja már régebben, az apjuk viszont alig egy hónapja halt meg. A két férfi teljesen összetört, mindketten inni kezdtek. Az apjuk temetésére nem is volt pénze a fivéreknek.

A testvérpár szomszédja szerint már karácsonykor is azt tervezte a két férfi, hogy végeznek magukkal.

Karácsonykor is csak az ordítást lehetett hallani. Valaki az utcából mentőt és a rendőrt is hívott, azonban Laci és Attila nem engedte be őket, elküldték mindkettőt. Aztán napokig nem látta őket senki, egy rendőr végül bejutott hozzájuk, de már csak a holttestüket találta meg – mondta a Borsnak a szomszéd.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!