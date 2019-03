A jobbikos politikus zaklatott állapotban arról írt közösségi oldalán hétfő délelőtt, hogy négyszemközt beszélné meg a Hír TV és az Echo TV riportereivel azt, hogy nyilvánosságra merték hozni, még ügyvédként kiforgatott egy idős nőt a lakásából. Elszabadultak az indulatok: Varga-Damm Andrea nyíltan fenyegetőzik.

Hétfő délelőtt Varga-Damm Andrea újabb bejegyzéssel reagált legújabb botrányával kapcsolatban, nevezetesen arra, hogy sajtóértesülések szerint még ügyvédként kiforgatott egy idős nőt a lakásából. A jobbikos politikus zaklatott állapotban arról írt, hogy négyszemközt beszélné meg a Hír TV és az Echo TV riportereivel a dolgot.

Itt az idő kérem szépen, hogy a két televízió élő adásba hívjon be a riporterrel négyszemközt beszélgetni, és végre engem is megkérdezhetnek

– írta fenyegető hangnemben Varga-Damm. Ez utóbbi azért furcsa, mert az Echo TV stábja – a műsor megjelenése előtt – kereste az ügyben a politikust, de sem személyesen, sem telefonon nem sikerült elérni. Sőt, gunyorosan egy síelős képpel üzent a jobboldali újságíróknak. Simicska Lajos egykori ügyvédje hozzátette, hogy azért is szükséges lenne őt behívni, mert „elég otthonosan mozog a két televízióban, hiszen több, mint negyven adásukban szerepelt már”.

Szombaton beszámoltunk róla, hogy Varga-Damm Andrea, a Jobbik parlamenti képviselője ügyvédként több olyan adásvételi szerződést készített, amellyel jelentős kárt okozott az ingatlanok tulajdonosainak. Az Echo TV Informátor című műsora legutóbbi adásában a lakásmaffia rendszerváltás utáni tevékenységét dolgozta fel, amelyben könnyen lehet, hogy a jobbikos politikusnak is szerepe lehetett. Ugyanis a tévécsatorna több olyan dokumentumot mutatott be, amelyeken az egykori ügyvéd pecsétje és aláírása is szerepel, többek között a közreműködésével tehettek ki saját házából egy idős asszonyt. A hír végigszáguldott az országos médiában, amit a politikus nem vett jó néven, öt posztban reagált a műsor állításaira. Ingerülten perrel fenyegetőzött, szidta a műsorban megszólaló két nőt, azonban írásaiban azt nem tagadta, hogy közreműködött a lakókat kisemmiző szerződések létrejöttében.