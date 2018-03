Bajkai: Nyugat-Európában félelemben élnek a fenyegető terrorizmus miatt

Bajkai István, Erzsébetváros alpolgármestere, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje beszélt a Húsvét és Pészah üzenetéről, de természetesen szóba kerültek aktuális ügyek is.

Azt mindannyian láthatjuk, hogy ma már Nyugat-Európában félelemben élnek emberek a fenyegető terrorizmus miatt, nagyon sokan nálunk találják meg a biztonságot - mondta Bajkai István a HETI TV Pirkadat című műsorában. Nagyon sok választópolgár keresett meg, hiszen az itt élők már átélték, milyen az, amikor tízezrek lepik el az utcákat, a környéken élők 2015-ben féltek kimenni az utcára - tette hozzá a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő-jelöltje.

Bajkai elmondta ezek a megkeresések, valamint az is, hogy több rendőr, akik eredetileg itt vannak beosztva, a határnál teljesítenek szolgálatot, vezettek oda, hogy megnézze a határt, ezzel is kifejezzem támogatásomat az ott dolgozók, az erős határőrizet irányába. A látogatásommal azt is egyértelművé tettem, amíg a jelenlegi kormány van, addig a határzár működik, no meg köszönetemet is ki akartam fejezni a hazánkat és egyben Európát is védő rendőröknek, határőrizeti munkatársaknak.

Annak ellenére, hogy most van a választási kampány legintenzívebb időszaka, Bajkai úgy vélte, a szent ünnepeink közösségmegtartó ereje mindezt felülírja, ilyenkor a családoknak együtt kell lennie, ünnepelnie, gondolkodnia. Szerintem a politikusok is jobban teszik, ha ilyenkor a családjukkal foglalkoznak, nem pedig a politikai ellenfeleikkel, a kampánnyal - tette hozzá. Az különösen fontos szimbólum, hogy Nagypéntek és Széder estéje egy napra esik, ez is az együttélést, a zsidó-keresztény kultúrkör nagyságát mutatja meg. Hiszen van szabadulás, van feltámadás, minden ember, aki ebben hisz, azt tudja, az ember megújulásra képes, mindig van remény egy igazabb életre - fogalmazott Bajkai.

A teljes beszélgetést itt tekinthetik meg.