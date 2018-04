Orbán Viktor miniszterelnök újabb videóval üzent a Facebookon. Ezúttal személyesen hívta fel a szavazópolgárokat, hogy mozgósítsa őket a vasárnapi választásra.

Sipos Lászlónét hívta telefonon Orbán Viktor, akit arra kért, hogy a vasárnapi választáson mindkét szavazatát a Fideszre adja.

A videóból kiderült az is, nem véletlen, hogy a miniszterelnök éppen őt választotta ki a névsorból, ugyanis az ő nagymamáját is Sipos Lászlónének hívják, aki 97 évesen is elmegy szavazni.