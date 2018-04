Három héten belül alakulhat meg az új Országgyűlés

Három héten belül megalakulhat az új Országgyűlés, május elején pedig leteheti az esküt a negyedik Orbán-kormány. A képviselők az elsők között szavaznak a migrációt támogató civil szervezetek működését szabályozó Stop, Soros! törvénycsomagról, illetve a jövő évi költségvetésről és adóügyi jogszabályokról is.

Hétfőn Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője értekezleten köszönte meg a kampánystáb munkáját, egyben értékelték a választási mozgósításon szerzett tapasztalatokat – értesült a Magyar Idők. Az új Országgyűlés április végi alakuló ülését megelőző három hétben eldőlnek az új kabinet személyi kérdései és az, hogy lesz-e változás a kormányzati struktúrában. Az új parlament összeülését követően Áder János köztársasági elnök kéri majd fel a legtöbb szavazatot kapott párt elnökét, Orbán Viktort a kormányalakításra.

Elfogadhatják a Stop Sorost!

A várakozások szerint május elején alakul meg a negyedik Orbán-kormány és teszi le az esküt a parlament előtt. Ezzel párhuzamosan az Országgyűlés is megkezdi munkáját. Ennek kapcsán Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője elmondta: a kétharmados többség birtokában a Stop, Soros! törvénycsomagot a tervek szerint májusban az elsők között fogadhatják el. A Fidesz még február 13-án nyújtotta be az Országgyűléshez a törvényjavaslatot, melynek alapján a migrációt támogató civil szervetek tevékenységének engedélyeztetését írná elő a kabinet. Az eljárásnak a nemzetbiztonsági átvilágítás is részét képezné, ezért van szükség az Országgyűlés kétharmados támogatottságára az elfogadásához, amelyet a múlt vasárnapi választáson ismét megszereztek a kormánypártok.

Fizetniük kell

A törvénycsomag elfogadása esetén a jogszabály előírásait be nem tartó szervezetek végső soron akár fel is számolhatók, ennél azonban közvetlenebb veszély rájuk nézve, hogy a javaslat elfogadása esetén külföldi támogatásaik egy része után 25 százalékos bevándorlási finanszírozási illetéket kellene megfizetniük. Az ebből származó költségvetési bevételt a kormány kifejezetten határvédelmi célokra fordítaná. – Ne legyen kétsége senkinek, ez szuverenitási kérdés, az ország biztonságáról van szó – hangsúlyozta a nagyobbik kormánypárt parlamenti képviselőcsoportjának szóvivője. Halász János arról is beszélt, hogy a migráció elleni küzdelem mellett további fontos feladatok is vannak.