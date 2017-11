Így lesz a ropiból mennyei karácsonyi finomság

Sok ember abszolút kedvenc ünnepe a karácsony, de vannak háziasszonyok, akiknek ez egyben egy stresszesebb időszakot is jelent, hiszen talán az év ezen szakaszában fordulnak meg a legtöbben otthonunkban. A rivalizálás is természetes lehet, kinek van szebben feldíszítve a lakása, ki tud jobban főzni, nagyobbat mutatni. Ha elege van a hókifliből, unja már a linzert és ideje sincs, itt van három finomság, amiből igazán dekoratív harapnivalót készíthet, és ehhez nem kell a fél napot a konyhában töltenie. Sőt, házi készítésű ajándékcsomagot is készíthet belőle, amit biztosan mindenki értékelni fog.