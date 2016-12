Ha már unná a díszítést az idei karácsonyfán

Unja már, hogy minden évben ugyanazok a díszek kerülnek a karácsonyfára? Egyedivé varázsolná az idei ünnepi szezont mondjuk félidőben? Akkor mutatunk néhány egyszerű, otthon elkészíthető dekorációt, amivel feldobhatja a fa díszítését a két ünnep között. A gyerekek is imádni fogják, hogy idén nem csak egyszer kell fát díszíteni!

Masnik

Színes szalagból kössünk nagyobb masnikat a fára. Válasszunk mutatós anyagot, jó a selyem, tüll például, piros, fehér, zöld, de akár kék, sárga színekben is. Választhatunk több színből is, azonban itt is tartsunk mértéket, kétféle szín untig elég. Vagy választhatunk azonos színű masniból csillogó és matt anyagút.

Karácsonyi masni Forrás: Mint Images/© Mint Images/Mint Images

Hófehér ragyogás

Szeretné, ha a díszek szépen csillognának? Akkor készítsen szódabikarbónás keverékből karácsonyi dekorációt! Keverjünk össze két egység szódabikarbónát egy egység kukoricakeményítővel és 1,25 egységnyi vízzel. Öntsük egy lábasba a hozzávalókat, keverjük össze és hevítsük. Először a tejszerű folyadék elkezd bugyogni, majd fokozatosan sűrűsödik, míg végül krumplipüréhez hasonló kinézetű, sűrű masszát nem kapunk. Húzzuk le a tűzről, tegyük egy zsákba, aminek a száját kössük be, hogy ki ne száradjon az anyag, és hagyjuk kihűlni. A hideg tésztaszerűséggel ugyanúgy kell dolgozni, mint például a mézeskaláccsal, kinyújtjuk, szaggatjuk. A dísz levegőn szárad, viszonylag gyorsan. Magában, vakító fehéren a legszebb, de akár be is festhetjük. Feldolgozás közben ne felejtsünk el lyukat fúrni, hogy fel tudjuk akasztani!

Mire jó a nagyi a háznál!

Ha sok szabadidővel rendelkező, kreatív, kötni tudó nagymamánk van, esetleg mi magunk vagyunk jóban a kötőtűkkel, akkor készítsünk vagy készíttessünk a nagyival kötött díszeket. A legegyszerűbb a gömb megkötése, de megfelelő szabásmintával csak a képzelet és a rendelkezésre álló idő szabhat határt. A díszeket kitömhetjük vattával, tömőanyaggal.

Illatos fa

Szárított narancskarikákat tartósítsunk, és ezeket fűzzük a fára, egész fahéjrudak kíséretében. A fa alá egy tálban pedig helyezzünk egész narancsokat, amelyeket egész szegfűszegeket beleszurkálva díszítünk. Garantáltan illatos lesz a karácsonyfánk!

Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hendrik Schmidt

Dugók

Egészen különleges hatást kelt a karácsonyfa, ha parafadugókat is használunk díszként. Válasszunk mívesebb, egyfajta dugókat! Ilyen fája biztos nem lesz másnak az ismerőseink közül.

Filcek, gyöngyök

Számtalan alapanyagból lehet egyedi karácsonyfadíszt készíteni. Például vékony drótra füzzünk fel gyöngyöket, és hajlítsuk meg őket karácsonyfa formájúra. Készíthetünk kör vagy csillag alakú füzéreket is.

Könnyen megmunkálható, változatos színű anyag a filc. Vágjunk ki négyzeteket különböző méretekben, nagyobbtól az egész kicsiig, fokozatosan. Fűzzük őket damilra, és máris kész a filc karácsonyfa. A széleket díszíthetjük apró, csillogó gyöngyökkel.

Forrás: Mint Images/© Mint Images/Mint Images

Termések

Gyűjtsünk az erdőben fenyőtobozokat. Tartósítsuk lakkal, majd fújjuk be műhó spray-vel őket. Gyönyörű díszei lesznek fánknak. A zöldhöz tökéletes választás a piros dísz is, ez esetben használjunk csipkebogyót. Készítsünk különböző füzéreket, akár girland szerűen helyezzük őket a fára, vagy jégcsap mintában lóghatnak az ágakról. Égőfüzérrel kísérve ünnepi hangulatot varázsolunk bármelyik lakásba vele, két ünnep között is.