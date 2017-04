Izrael lesz az Art Market Budapest díszvendége

Az Art Market Budapest, Közép- és Kelet-Európa vezető nemzetközi képzőművészeti vására 2017-ben az államalapításának 70. évfordulójára készülő Izraelt fogadja díszvendégül. A jelentős budapesti művészeti esemény rendkívül gazdag választékkal irányítja a figyelmet a magas színvonalú, nemzetközileg azonban még kevéssé ismert izraeli képzőművészeti színtér szereplőire. A vendégprogramot a szervezők Tel-Avivban jelentették be ahhoz a különleges magyar-izraeli csoportos kiállításhoz kapcsolódóan, amelyet az ország vezető, több tízezres látogatottságú művészeti seregszemléje, a Fresh Paint keretében nyitottak meg. Az Art Market Budapestet és annak izraeli vendégprogramját 2017. október 12. és 15. között rendezik meg.

Az Art Market Budapest hagyományos helyszínén, a budapesti Millenárison izraeli művészeti galériák közreműködésével kialakított több száz négyzetméteres kiállítás az ART.IS.REAL elnevezésű izraeli művészeti fesztivál keretében számos kísérőeseménnyel, más helyszíneken létrejövő kiállításokkal és társművészeti programokkal egészül majd ki.

Az Art Market Budapest magas presztízst jelentő vendégprogramjai az utóbbi években Kolozsvár és Berlin, a Nyugat-Balkán, illetve tavaly Lengyelország kortárs művészetéből nyújtottak egyedülállóan széles ízelítőt a közönségnek. Idén októberben komplex, több tucat izraeli művészt bemutató kiállítási anyag valamint művészeti performanszokból, prezentációkból, panelbeszélgetésekből álló kiegészítő események várják majd a vendégeket. A kísérő kiállítások közül igazi csemegének ígérkezik például a magyar születésű izraeli fotóművésznek, Kluger Zoltánnak az izraeli államalapítás éveit bemutató történelmi jelentőségű fotótárlata, vagy Dan Reisinger világhírű magyar származású izraeli grafikusművész kiállítása, aki több nagy izraeli állami szervezet és vállalat, köztük például az El Al légitársaság vagy a TEVA gyógyszeripari cég arculattervének készítője. A gazdag képző- és fotóművészeti programot a CAFe Budapest, Európa egyik legjelentősebb kortárs művészeti fesztiválja izraeli zenei és táncművészeti eseményekkel egészíti majd ki.

A díszvendégség előkészítésében a szervezők többek között olyan jelentőségű izraeli intézményekkel működnek együtt, mint a Fresh Paint, Izrael legjelentősebb művészeti vására vagy a jeruzsálemi Izrael Múzeum. Ez utóbbi világszerte ismert vezetője, James S. Snyder személyesen is Budapestre érkezik, és október 15-én az Art Market Budapest által szervezett Izraeli Művészeti Napon ('Day of Israeli Art') előadást is tart. Külön jelentik majd be annak a világhírű izraeli művésznek a nevét, aki a program sztárvendégeként mutatkozik majd be Budapesten.